Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 214: Затрикопейщики

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Содержание
|00:13 —
|Лазер-шоу «Два дебила»
|07:17 —
|Джерард Батлер продюсирует экранизацию книжной серии «Оттенки магии»
|08:32 —
|Свежий трейлер «Стражей галактики 2»
|10:45 —
|«Трон: Разморозка»: Джозеф Косински верит в возрождение проекта
|17:27 —
|Второй трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
|20:56 —
|Кандидаты на роль Кейбла в «Дэдпуле 2»
|23:20 —
|Тизер-трейлер «Дэдпула 2»
|28:10 —
|Донни Йену досталась главная роль в экранизации игры Sleeping Dogs
|31:21 —
|Глава студии Laika Трэвис Найт режиссирует боевик «Бамблби»
|37:14 —
|Два трейлера фильма «Чужой: Завет»
|42:07 —
|«Красавица и Чудовище»: Принцы-геи из Диснея
|52:27 —
|Крутое пике «Защитников» Сарика
|01:11:43 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:38:07 —
|Юра о мультфильме «Зверопой»
|01:38:56 —
|«Логан: Росомаха» (обсуждение со спойлерами)
|01:59:45 —
|Зачитываем отзывы наших читателей
|02:02:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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