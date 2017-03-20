«Книга магии для начинающих с нуля» — второй трейлер

Сериал «Книга магии для начинающих с нуля» (Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho) стартует 10 апреля. К касту присоединились Масаюки Катоу (Демиург в «Верховном владыке») и Такехито Коясу (Дио в «Безумных приключениях ДжоДжо»), которые озвучат Холдема и Тринадцатого. Также стало известно, что музыку для сериала сочиняет Акито Мацуда («Звук! Эуфониум», «По ту сторону стекла»).

В мире, где существуют ведьмы, но никто толком не знает, что такое магия, как она работает и как ей научиться, вместе путешествуют ведьма по имени Зеро, которая мало знает об окружающем мире, и наёмник-зверолюд, мечтающий стать человеком. Ведьма ищет способный уничтожить мир гримуар под названием «Книга Зеро», похищенный из её логова какими-то разбойниками, а наёмник охраняет девушку, ожидая в ответ, что она, как только достигнет цели, превратит его в человека.