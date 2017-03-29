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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

AMC и Channel 4 продлили сериал «Люди» на третий сезон

Появившиеся накануне официального заявления слухи подтвердились: сериал «Люди» получил третий сезон. Научно-фантастическая драма — плод сотрудничества американского кабельного канала AMC и британского телеканала Channel 4 — вернётся на телеэкраны в следующем году.

Действие английского ремейка шведского проекта «Настоящие люди» разворачивается в параллельной вселенной, где повседневная жизнь немыслима без гаджетов (ничего общего с реальным миром, ага). Обычная семья решает приобрести высокотехнологичного робота-прислугу для работы по дому, не догадываясь к чему это приведёт. Мир полнится новыми опасностями, когда грань между людьми и машинами стирается.

В третьем сезоне к своим ролям вернутся Эмили Беррингтон, Джемма Чан, Колин Морган, Иванно Джеремайя, Том Гудман-Хилл, Кэтрин Паркинсон и другие.

Исполнительными продюсерами восьмисерийного третьего сезона сериала «Люди» выступают Дерек Уэкс, Эмма Кингсман-Ллойд, а также Сэм Винсент и Джонатан Брэкли, работающие над сценарием. Производственный процесс контролирует компания Kudos.

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