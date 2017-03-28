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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Арчи Панджаби и Джек Девенпорт теперь «Ближайшие родственники»

Обладательница премии «Эмми» за роль в драме «Хорошая жена» Арчи Панджаби («Слепое пятно», «Бруклин 9-9») и её коллега по сериалу Джек Девенпорт («Пираты Карибского моря», «Успех») исполнят главные роли в новом многосерийном триллере «Ближайшие родственники» от британской телевизионной корпорации ITV.

Врач-терапевт Мона Ширани (Арчи Панджаби) живёт в Лондоне с мужем — политиком-лоббистом Гаем Харкортом (Джек Девенпорт). Карьеры устроены, тайны прошлого надёжно укрыты. Спокойную жизнь рушит жестокое убийство брата Моны, работавшего с медицинской благотворительной миссией за рубежом. Попав под подозрение, все члены семьи оказываются втянутыми в круговорот лжи, заговоров и предательства. И теперь Мона должна решить, как далеко она готова зайти, чтобы защитить карьеру и семью.

Над сценарием шестисерийной драмы работает Пол Рутман («Индийское лето») в соавторстве с супругой — писательницей Наташей Нараян. В режиссёрском кресле — Джастин Чадвик («Ещё одна из рода Болейн»). Производственный процесс берёт на себя кинокомпания Mammoth Screen. Съёмки стартуют в апреле.

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