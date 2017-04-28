Телеовощи. Выпуск 165: Исторические сериалы

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Собрано $516 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:55 —
|Какие сериалы можно считать историческими
|00:20:27 —
|Примеры зарубежных сериалов: «Спартак», «Рим», «Чёрные паруса», «Тут»
|00:26:53 —
|Российские и советские: «Гардемарины, вперёд!», «Петербургские тайны», «Демидовы», «Михайло Ломоносов»
|00:35:42 —
|«Марко Поло», «Наполеон», «Огнём и мечом»
|00:43:55 —
|Где бы мы хотели оказаться и чью бы роль сыграть
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