Новости кино — лучшее за неделю

- «Kingsman: Золотое кольцо» — трейлер — первый сиквел режиссёра Мэттью Вона выглядит прекрасно.
- «Чужой: Завет» — пролог — фильму Ридли Скотта очень нужно, чтобы вы знали о нём всё.
- Минкульт отказался принимать во внимание экспертизу «Матильды» от Натальи Поклонской — удивительно, но нельзя подвергать экспертизе ещё не вышедший фильм.
- «Война миров Z 2» воссоединит Дэвида Финчера и Брэда Питта — зомби в очередной раз породнят актёра и режиссёра.
- «Неуязвимого» и «Сплит» М. Найта Шьямалана объединит сиквел — расширенная вселенная Шьямалана даёт плоды.
- Персонаж Джеффа Голдблюма появится в «Мире Юрского периода 2» — теория хаоса сработала как надо.
- Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company — расписание всех фильмов, которые вы по-любому посмотрите.
- Юэн Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина — взрослый человек с диснеевским прошлым.
- Акива Голдсман срежиссирует новую экранизацию романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» — второе киношное воспламенение Стивена Кинга.
- Джо Джонстон стал режиссёром перезапуска «Хроник Нарнии» — хроническая Нарния с новым менеджментом.