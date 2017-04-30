Новости аниме — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на аниме «Ганц: О»
- «Повторная жизнь: Финал» — трейлер — эпилог неплохого сериала увидит свет следующей весной.
- «В поисках тела» — анонс — «День сурка» с гурятиной, призраками и злыми мёртвыми девочками мог бы оказаться интересным, не будь он серией короткометражек для мобильного приложения.
- «Супружеская пара и алкоголь» — анонс — печальная (на самом деле нет) история про то, как бухлишко меняет людей.
- «Код понимания: Страж перерождения» — авторы, сэйю, трейлер — почти что «Лига выдающихся джентльменов», но с бисёненами.
- «Героиня поддерживает фрукты» — авторы и сэйю — вполне достойные люди делают сериал про то, как девочки поднимают село с помощью экшена.
- «Магазинчика бойфрендов» — анонс, авторы, сэйю — кажется, это не яой, а честная гетеросексуальная романтика.
- «Сакура — собирательница карт»: новый телесериал и OVA — ещё один классический франчайз обзаводится продолжениями.
- «Юрий на льду» получит продолжение — это было неизбежно.
- «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — трейлер — ролику уже несколько месяцев, но в пристойном качестве он появился впервые.