 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2» Новые сериалы 24–30 апреля Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 157: Наталья с нами! Crackle обеспечил сериалу «Большой куш» второй сезон
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

О продажах PS4, Switch и Xbox One

Наши дорогие платформодержатели отчитались о своих успехах за прошлый квартал. Так посмотрим же, как дела у PS4, Switch и Xbox One с продажами!

И начнём с конца, так как разобрать последний пункт будет проще всего: Microsoft стыдливо прячет данные о продажах Xbox One, ограничиваясь заявлениями типа «Число активных пользователей Xbox Live выросло на на 13%!».

Дела у Nintendo Switch, меж тем, обстоят прекрасно: издатель отгрузил 2,74 миллиона консолей меньше чем за месяц. Да и продали, думается, примерно столько же — спрос на систему высок и издателю пришлось удвоить производство, чтобы хоть как-то его удовлетворить.

И, кстати, о грустном: 1-2-Switch, сборник технодемок с ценником в $ 50, вплотную приблизился к миллиону отгруженных копий. Жуть.

Что до Sony, то за прошедший квартал они отгрузили в магазины 2,9 миллиона PS4, а за год — 20 миллионов (как и планировали), чем довели число отправленных на волю приставок до 60 миллионов. При этом в следующем году Sony планирует продать уже не 20, а всего 18 миллионов систем. Дескать, время разбрасывать зёрна потихоньку заканчивается, пришла пора собирать урожай и получать основные прибыли с продажи игр.

Что до PS4 Pro и PlayStation VR, то они «Всё ещё хорошо продаются». Конкретики, увы, нет, но цифры в любом случае зависят не столько от желания пользователей покупать эти девайсы, сколько от возможностей Sony по их производству и отгрузке — найти Pro и PlayStation VR в продаже куда сложнее, чем саму PS4.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Хардкор»
 
Кино Режиссёр Сарик Андреасян экранизирует историю про убийство авиадиспетчера
 
Кино «Побочная красота» — трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Ла-Ла Ленд»
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — тизер-трейлер и постер
 
Кино Постеры: «Мстители: Эра Альтрона»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика