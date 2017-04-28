О продажах PS4, Switch и Xbox One

Наши дорогие платформодержатели отчитались о своих успехах за прошлый квартал. Так посмотрим же, как дела у PS4, Switch и Xbox One с продажами!

И начнём с конца, так как разобрать последний пункт будет проще всего: Microsoft стыдливо прячет данные о продажах Xbox One, ограничиваясь заявлениями типа «Число активных пользователей Xbox Live выросло на на 13%!».

Дела у Nintendo Switch, меж тем, обстоят прекрасно: издатель отгрузил 2,74 миллиона консолей меньше чем за месяц. Да и продали, думается, примерно столько же — спрос на систему высок и издателю пришлось удвоить производство, чтобы хоть как-то его удовлетворить.

И, кстати, о грустном: 1-2-Switch, сборник технодемок с ценником в $ 50, вплотную приблизился к миллиону отгруженных копий. Жуть.

Что до Sony, то за прошедший квартал они отгрузили в магазины 2,9 миллиона PS4, а за год — 20 миллионов (как и планировали), чем довели число отправленных на волю приставок до 60 миллионов. При этом в следующем году Sony планирует продать уже не 20, а всего 18 миллионов систем. Дескать, время разбрасывать зёрна потихоньку заканчивается, пришла пора собирать урожай и получать основные прибыли с продажи игр.

Что до PS4 Pro и PlayStation VR, то они «Всё ещё хорошо продаются». Конкретики, увы, нет, но цифры в любом случае зависят не столько от желания пользователей покупать эти девайсы, сколько от возможностей Sony по их производству и отгрузке — найти Pro и PlayStation VR в продаже куда сложнее, чем саму PS4.