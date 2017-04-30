Новости игр — лучшее за неделю

- Интервью с создателями Little Nightmares.
Call of Duty: WWII — трейлер, кадры, детали, презентация — главная новость: отказ от регенерации здоровья.
- ZX Spectrum Next вышел на Kickstarter — встречайте новый "Спектрум«! — Spectrum пошёл за своими главными конкурентами, PS4 и Xbox One, анонсировав новую и улучшенную версию без тормозов. Но потянет ли она 4K?..
- Sonic Forces — прохождение уровня Green Hill Zone — потому что Сонику просто нельзя отдохнуть от его первой локации.
- Final Fantasy XII: The Zodiac Age — второй трейлер — авторы переиздания мимоходом добавили персонажам право брать второй класс — интересно, как это повлияет на баланс.
- Danger Zone — новая игра от авторов Burnout — любите ли вы разбивать машины так, как это любят создатели Burnout?
- О продажах PS4, Switch, Xbox One и не только — у Sony и Nintendo всё замечательно, в то время как Microsoft стыдливо отмалчивается.
- Вышел ремейк Castlevania на Unreal Engine 4 — иногда даже запреты от Konami не могут помешать фанатским трудам.
- Vanquish почти наверняка выйдет на PC — но полноценного подтверждения мы до сих пор не дождались.
- Marvel vs. Capcom: Infinite — дата выхода, трейлер и новые детали — не желаете ли потратить на $ 30 больше и получить 6 дополнительных персонажей?
- Переиздание культовой игры Night Trap выйдет на PS4 и Xbox One — может, хотя бы в HD станет понятнее, как чуть более взрослая версия «Одного дома» могла повлиять на создание рейтинга R?