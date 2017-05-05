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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Сэйю для «Малолетних бездельников»

У выходящего в летнем сезоне ромкома «Малолетние бездельники» (Tsuredure Children), повествующего о группе школьников, никак не могущих признаться друг другу в любви, появилась команда сэйю.

Сэйю
Такуро Сугавара Кайто Ищикава Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
Чизуру Такано Инори Минасе Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Такещи Года Томоаки Маэно Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
Аяка Камине Юи Огура Катасе в «Старшей школе DxD», Юууко Щиондзи в «Дневнике бога»
Масафуми Акаги Кенщо Оно Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
Рюко Кайдзи Аяне Сакура Юико Эномото в «Лаборатории Любви», Рюка Нарусава в «Оккультной девятке»

Авторы
Режиссёр Хираку Канеко «Стигмата Квазера»
Сценарист Тацухико Урахата «Горизонт посреди пустоты», «У меня мало друзей 2»
Дизайнер персонажей Эцуко Сумимото «Медвежья буря Юри»
Студия Gokumi
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Малолетние бездельники (Tsuredure Children)
 12 февраля«Малолетние бездельники» — анонс и авторский состав
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«Малолетние бездельники» — анонс и авторский состав

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