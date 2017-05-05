Сэйю для «Малолетних бездельников»

У выходящего в летнем сезоне ромкома «Малолетние бездельники» (Tsuredure Children), повествующего о группе школьников, никак не могущих признаться друг другу в любви, появилась команда сэйю.
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Сэйю
|Такуро Сугавара
|Кайто Ищикава
|Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
|Чизуру Такано
|Инори Минасе
|Рем в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Такещи Года
|Томоаки Маэно
|Дэким в «Смертельном параде», Диас во «Фрактале»
|Аяка Камине
|Юи Огура
|Катасе в «Старшей школе DxD», Юууко Щиондзи в «Дневнике бога»
|Масафуми Акаги
|Кенщо Оно
|Тецуя Куроко в «Баскетболе Куроко», Такато в «Шарлотте»
|Рюко Кайдзи
|Аяне Сакура
|Юико Эномото в «Лаборатории Любви», Рюка Нарусава в «Оккультной девятке»
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Авторы
|Режиссёр
|Хираку Канеко
|«Стигмата Квазера»
|Сценарист
|Тацухико Урахата
|«Горизонт посреди пустоты», «У меня мало друзей 2»
|Дизайнер персонажей
|Эцуко Сумимото
|«Медвежья буря Юри»
|Студия
|Gokumi