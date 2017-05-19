«Эврика Семь: Хай-Эволюция» — сэйю

Официальный сайт трилогии полнометражек «Эврика Семь: Хай-Эволюция» (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution) объявил дату выхода первого фильма — 16 сентября 2017 года, а также представил сэйю, в большинстве перешедших из оригинального сериала, за исключением Тощиюки Морикавы, который играет Холланда вместо отсутствующего по болезни Кейдзи Фудзивары.

Сериал рассказывает о парне по имени Рентон Тёрстон, живущем со своим дедушкой-механиком. В один прекрасный день в его дом врезается мех под названием «Нирваш», управляемый девушкой по имени Эврика, которая просит помочь отремонтировать гигантского робота после аварии. Влюбившись в Эврику с первого взгляда, Рентон решает оставить свою жизнь в родном городке и посвятить себя защите девушки. Сюжет первого фильма трилогии начнётся за десять лет до событий сериала, во время происшествия под названием «Первое Лето Любви».