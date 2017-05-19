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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Эврика Семь: Хай-Эволюция» — сэйю

Официальный сайт трилогии полнометражек «Эврика Семь: Хай-Эволюция» (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution) объявил дату выхода первого фильма — 16 сентября 2017 года, а также представил сэйю, в большинстве перешедших из оригинального сериала, за исключением Тощиюки Морикавы, который играет Холланда вместо отсутствующего по болезни Кейдзи Фудзивары.

Сэйю
Рентон Тёрстон Юко Санпей Азума Мацубара в «Д-Фраг!», Боруто Узумаки в «Боруто: Новое поколение Наруто»
Эврика Каори Назука Наналли Ламперуж в «Коде Гиасс», Мию Эдельфельт в «Судьбе: Девочке-волшебнице Илии»
Холланд Тощиюки Морикава Гриффит в «Берсерке», Сакаки Исабуро в «Гинтаме 3»
Дьюи Коудзи Цудзитани Мироку в «Инуяще», Готоку Сакуракодзи в «Код:Нарушитель»
Талхо Юки Мичико Нея Мелисса Мао в «Стальной тревоге», Риза Хоукай в «Стальном Алхимике»
Чарльз Бимс Дзюурота Косуги Асума Сарутоби в «Наруто», Исаму Кенмочи в «Расследованиях Киндаичи»
Рэй Ая Хисакава Ами Мизуно в «Сейлор Мун: Луне в матроске», Керберос в «Сакуре — собирательнице карт»
Адрок Тёрстон Тору Фуруя Рей Амуро в «Мобильном доспехе Гандам 0079», Мамору Чиба в «Сейлор Мун: Луне в матроске»

Авторы
Режиссёр Томоки Кёда «Эврика Семь», «РаЗефон»
Сценарист Дай Сато «Эрго Прокси», «Таинственный Джокер»
Дизайнер персонажей Кеничи Ёщида «Эврика Семь», «Гандам: Реконкиста в G»
Дизайнер мехов Щёджи Кавамори «Макросс Плюс», «Акварион»
Композитор Наоки Сато «Сельскохозяйственные истории», «Класс убийств»
Студия Bones

Сериал рассказывает о парне по имени Рентон Тёрстон, живущем со своим дедушкой-механиком. В один прекрасный день в его дом врезается мех под названием «Нирваш», управляемый девушкой по имени Эврика, которая просит помочь отремонтировать гигантского робота после аварии. Влюбившись в Эврику с первого взгляда, Рентон решает оставить свою жизнь в родном городке и посвятить себя защите девушки. Сюжет первого фильма трилогии начнётся за десять лет до событий сериала, во время происшествия под названием «Первое Лето Любви».

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Эврика Семь: Хай-Эволюция (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution)
 22 мартаАнонс аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция»
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Анонс аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция»

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