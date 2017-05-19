«Эврика Семь: Хай-Эволюция» — сэйю

Официальный сайт трилогии полнометражек «Эврика Семь: Хай-Эволюция» (Kōkyōshihen Eureka Seven Hi-Evolution) объявил дату выхода первого фильма — 16 сентября 2017 года, а также представил сэйю, в большинстве перешедших из оригинального сериала, за исключением Тощиюки Морикавы, который играет Холланда вместо отсутствующего по болезни Кейдзи Фудзивары.
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Сэйю
|Рентон Тёрстон
|Юко Санпей
|Азума Мацубара в «Д-Фраг!», Боруто Узумаки в «Боруто: Новое поколение Наруто»
|Эврика
|Каори Назука
|Наналли Ламперуж в «Коде Гиасс», Мию Эдельфельт в «Судьбе: Девочке-волшебнице Илии»
|Холланд
|Тощиюки Морикава
|Гриффит в «Берсерке», Сакаки Исабуро в «Гинтаме 3»
|Дьюи
|Коудзи Цудзитани
|Мироку в «Инуяще», Готоку Сакуракодзи в «Код:Нарушитель»
|Талхо Юки
|Мичико Нея
|Мелисса Мао в «Стальной тревоге», Риза Хоукай в «Стальном Алхимике»
|Чарльз Бимс
|Дзюурота Косуги
|Асума Сарутоби в «Наруто», Исаму Кенмочи в «Расследованиях Киндаичи»
|Рэй
|Ая Хисакава
|Ами Мизуно в «Сейлор Мун: Луне в матроске», Керберос в «Сакуре — собирательнице карт»
|Адрок Тёрстон
|Тору Фуруя
|Рей Амуро в «Мобильном доспехе Гандам 0079», Мамору Чиба в «Сейлор Мун: Луне в матроске»
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Авторы
|Режиссёр
|Томоки Кёда
|«Эврика Семь», «РаЗефон»
|Сценарист
|Дай Сато
|«Эрго Прокси», «Таинственный Джокер»
|Дизайнер персонажей
|Кеничи Ёщида
|«Эврика Семь», «Гандам: Реконкиста в G»
|Дизайнер мехов
|Щёджи Кавамори
|«Макросс Плюс», «Акварион»
|Композитор
|Наоки Сато
|«Сельскохозяйственные истории», «Класс убийств»
|Студия
|Bones
Сериал рассказывает о парне по имени Рентон Тёрстон, живущем со своим дедушкой-механиком. В один прекрасный день в его дом врезается мех под названием «Нирваш», управляемый девушкой по имени Эврика, которая просит помочь отремонтировать гигантского робота после аварии. Влюбившись в Эврику с первого взгляда, Рентон решает оставить свою жизнь в родном городке и посвятить себя защите девушки. Сюжет первого фильма трилогии начнётся за десять лет до событий сериала, во время происшествия под названием «Первое Лето Любви».