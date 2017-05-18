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Обложки игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Обложку сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy явно делали для совсем уж безмозглых человекоподобных особей, которым не дано самостоятельно понять, что «Трилогия» — это значит «Три игры». И геймеров это, разумеется, позабавило и вдохновило. Поэтому ниже приведена не только официальная обложка, но и её прокачанная фанатами версия.

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Обложки игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
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Обложки игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Напоминаем, кстати, что трилогия Crash Bandicoot N. Sane Trilogy содержит в себе сильно улучшенные версии трёх игр: первой, второй и третьей частей серии Crash Bandicoot, созданных студией Naughty Dog во времена PS1. 30 июня сборник выйдет эксклюзивно на PS4, но через год после этого его, предположительно, портируют и на конкурирующие системы.

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Галерея Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PlayStation 4)
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