Обложки игры Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Обложку сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy явно делали для совсем уж безмозглых человекоподобных особей, которым не дано самостоятельно понять, что «Трилогия» — это значит «Три игры». И геймеров это, разумеется, позабавило и вдохновило. Поэтому ниже приведена не только официальная обложка, но и её прокачанная фанатами версия.

Напоминаем, кстати, что трилогия Crash Bandicoot N. Sane Trilogy содержит в себе сильно улучшенные версии трёх игр: первой, второй и третьей частей серии Crash Bandicoot, созданных студией Naughty Dog во времена PS1. 30 июня сборник выйдет эксклюзивно на PS4, но через год после этого его, предположительно, портируют и на конкурирующие системы.