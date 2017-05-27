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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Супергерои DC против Орлиного когтя» — анонс и трейлер

21 октября в японском прокате стартует крайне занятная полнометражка — кроссовер между двумя известными франчайзами, она называется «Супергерои DC против Орлиного когтя» (DC Super Heroes vs. Eagle Talon).

Джокер отправился в Японию, чтобы выкрасть секретное оружие Общества орлиного когтя с целью насаждения чистого хаоса. За ним по пятам следует Лига справедливости, вот только с Бэтменом что-то не так. Дабы разобраться, Общество орлиного когтя отправляется в прошлое, в момент самого травмирующего события в жизни Брюса Уэйна — убийства его родителей. И как будто одного этого мало, Обществу приходится ещё и постоянно контролировать производственный бюджет фильма, ведь большая часть средств ушла на покупку лицензий на использование популярных персонажей DC. Смогут ли Общество орлиного когтя и Лига справедливости остановить Джокера, прежде чем закончатся деньги и они предстанут в облике а-ля «палка, палка, огуречик»?

Производством занимается студия DLE Inc.

 
 
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Видео Супергерои DC против Орлиного когтя (DC Super Heroes vs. Eagle Talon)
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