Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 227: Сэр Старшая Какаха

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Содержание
|00:03:37 —
|Владимир Мединский на страже отечественного кино
|00:16:54 —
|Пираты спиратили «Пиратов Карибского моря»
|00:18:54 —
|Обновлённые синопсисы «Тора: Рагнарёка», «Чёрной пантеры» и «Мстителей: Войны бесконечности»
|00:20:19 —
|Клэр Фой может стать девушкой, которая запуталась в паутине
|00:22:04 —
|Сарик Андреасян покинул Enjoy Movies
|00:27:50 —
|Трейлеры: «Эмоджи фильм», «Планета обезьян: Война», «Чудо-женщина»
|00:31:38 —
|Новости DC: две версии «Лиги справедливости», промо-арт с Эмбер Хёрд, поиски очередного режиссёра «Флэша»
|00:38:01 —
|Саймон Пегг и Ник Фрост будут снимать кино
|00:40:07 —
|«Трансформеры: Последний рыцарь» — финальный трейлер
|00:41:41 —
|Новый фильм Шона Леви The Fall
|00:43:00 —
|Трейлер и ролик «Мумии»
|00:46:38 —
|Трейлер «Последнего богатыря»
|00:48:09 —
|Новости Marvel: Том Холланд планирует долго оставаться Человеком-пауком, Кевин Файги мечтает вернуть всех персонажей
|00:52:20 —
|«Ведьмак» от Netflix
|00:56:17 —
|Срачик с «Кинотавра»
|00:58:33 —
|Ремейк «Лица со шрамом» под режиссурой Дэвида Эйра
|01:02:01 —
|Сиквел мюзикла «Мамма миа!»
|01:03:59 —
|Арнольд Шварценеггер о «Терминаторе» и «Тройняшках»
|01:08:46 —
|Перезапуску «Обители зла» быть
|01:11:56 —
|Том Харди в роли Венома
|01:15:12 —
|Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted сыграет Том Холланд
|01:20:21 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:30:08 —
|Юра о фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
|01:34:21 —
|«Чужой: Завет» (обсуждение со спойлерами)
|01:45:22 —
|Благодарим наших спонсоров
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