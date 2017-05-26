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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Коизуми-сан обожает рамен» — авторы

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Коизуми-сан обожает рамен» (Ramen Daisuki Koizumi-san) объявил авторский состав грядущего сериала.

Авторы
Режиссёр Кендзи Сето «Война Астериска: Академгородок на воде», «Деревня Саки»
Сценарист Тацуя Такахащи «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна», «Эроманга-сенсей»
Дизайнер персонажей Такуя Тани «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
Студия Gokumi

Сюжет рассказывает о старшекласснице Коизуми — холодной и неприступной девушке, страстью которой является поедание рамена (супа с пшеничной лапшой), и её однокласснице Ю Оозаве, которая пытается с ней подружиться через общение на тему рамена и его совместное поедание.

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Коизуми-сан обожает рамен (Ramen Daisuki Koizumi-san)
 16 апреля«Коизуми-сан обожает рамен» — анонс
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«Коизуми-сан обожает рамен» — анонс

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