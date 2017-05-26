«Коизуми-сан обожает рамен» — авторы

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Коизуми-сан обожает рамен» (Ramen Daisuki Koizumi-san) объявил авторский состав грядущего сериала.
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Авторы
|Режиссёр
|Кендзи Сето
|«Война Астериска: Академгородок на воде», «Деревня Саки»
|Сценарист
|Тацуя Такахащи
|«Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна», «Эроманга-сенсей»
|Дизайнер персонажей
|Такуя Тани
|«Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
|Студия
|Gokumi
Сюжет рассказывает о старшекласснице Коизуми — холодной и неприступной девушке, страстью которой является поедание рамена (супа с пшеничной лапшой), и её однокласснице Ю Оозаве, которая пытается с ней подружиться через общение на тему рамена и его совместное поедание.