«Коизуми-сан обожает рамен» — авторы

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Коизуми-сан обожает рамен» (Ramen Daisuki Koizumi-san) объявил авторский состав грядущего сериала.

Сюжет рассказывает о старшекласснице Коизуми — холодной и неприступной девушке, страстью которой является поедание рамена (супа с пшеничной лапшой), и её однокласснице Ю Оозаве, которая пытается с ней подружиться через общение на тему рамена и его совместное поедание.