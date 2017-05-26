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КИНО
 
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«Новые мутанты» будут ужастиком в мире «Людей Икс»

Режиссёр фильма «Люди Икс: Новые мутанты» Джош Бун рассказал про важные отличительные особенности своего творения:

Мы делаем взаправдашний ужастик во вселенной Людей Икс. Никаких костюмов и суперзлодеев. В планах крайне неординарное кино.

По словам главного постановщика, студия 20th Century Fox хочет, чтобы все спин-оффы серии «Люди Икс» были максимально разнообразными. Но в случае «Новых мутантов» возрастной рейтинг останется PG-13.

Другие источники слили примерное описание сюжета: заключённые против своей воли в секретном учреждении пятеро новых мутантов должны примириться с опасностью сверхспособностей и грехами прошлого. Они не спасают мир, в первую очередь необходимо спасти себя.

Аня Тейлор-Джой («Сплит») и Мэйси Уильямс («Игра престолов») уже заняли две главные роли. Также известная любительница комиксов — актриса Розарио Доусон («Транс») — вступила в переговоры со студией. Ей предлагают партию Сесилии Рейес — доктора и мутанта, её персонаж будет опекать детишек и если надо — защищать био-полями.

Премьера «Людей Икс: Новых мутантов» намечена на 13 апреля 2018 года.

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