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«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» – рейтинг и оценки критиков

Рейтинг у фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» оставляет желать лучшего – всего 53%. Критики (да и зрители вроде как тоже) не впечатлены возвращением Джека Воробья после долгого перерыва – фактически пятая часть серии стала посредственной копией самой первой. Снова проклятье, снова злобные призраки, снова пара скучных влюблённых, снова Джонни Депп, который на этот раз даже не пытается выходить из амплуа клоуна. Скучно.

Оценки критиков картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и других актуальных новинок проката можно посмотреть по ссылкам ниже.

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