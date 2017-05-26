«Телохранитель киллера» — второй трейлер

Премьера нового трейлера экшен-комедии «Телохранитель киллера» на вечернем шоу Джимми Киммела ограничила ролик по части всего нецензурного. Помнится, что знакомство началось с ролика с крепкими выражениями и недетским юмором. Посмотрите первую нарезку, если ещё не.

Этот полноценный трейлер делает акцент на сюжете и экшене. Благо сюжет подают персонажи Рейнольдса и Джексона — их динамика расчудесна (ещё прекрасен Гари Олдман в небольшой роли диктатора). Постановка трюков и перестрелок тоже выглядит на хорошем уровне.

«Телохранитель киллера» выходит 17 августа 2017 года.