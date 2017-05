Ash of Gods — многообещающая российская стратегия на Кикстартере

Московская студия AurumDust пришла на Кикстартер, чтобы собрать 75 тысяч долларов на разработку Ash of Gods — их претенциозной ролевой стратегии со сценарием от Сергея Малицкого и артом, вызывающим явные ассоциации с серией The Banner Saga.

Собственно, на внешнем виде схожести между Ash of Gods и The Banner Saga не заканчиваются. Ash of Gods тоже обещает совместить напряжённую пошаговую стратегию и визуальную новеллу, наполненную серьёзными выборами с далеко идущими последствиями. Но москвичи обещают, что в их игре связь между двумя частями будет куда сильнее обычного: персонаж может не пережить сюжетную сцену из-за ранения, полученного в бою, а погибшие, где бы их смерть ни приключалась, будут оставаться мёртвыми до конца истории — даже если речь о ком-то из трёх главных героев. Просто не стоит ожидать, что после случайной потери всех действующих лиц в какой-нибудь подворотне вы сможете увидеть хорошую концовку. На данный момент лишь два финала из семи написанных считаются положительными, и получить их с одного захода вам вряд ли удастся.

Стратегическую часть Ash of Gods обещают разнообразить за счёт элемента карточных игр и занятного решения завязать многие способности персонажей не на MP, а на HP. То есть некоторые сильные приёмы будут забирать здоровье не только у цели, но и у атакующего — рисковое предложение, пользоваться которым стоит лишь в особо критических ситуациях. Но, возможно, самым неожиданным решением авторов является полный отказ от элемента случайности в действиях подопечных. Никакого «Шанс попадания — 95%», никакого «Урон — 10-20», никакого критического урона. Если ты совершаешь действие, то точно знаешь, каким окажется его итог. А за неожиданности будут отвечать противники, чей ИИ обещают сделать самообучающимся и на ходу подстраивающимся под стиль игрока.