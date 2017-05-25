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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Под юбкой скрывался зверь»

Похоже, что авторы противоестественного эксперимента по выпуску на телевидении обрезанного честного хентая «Жаркая ночь вместе с монахом…» оказались довольны результатом. Поэтому уже со 2 июля нас ждёт новый сериал по другой манге того же автора «Под юбкой скрывался зверь» (Skirt no Naka wa Kedamono Deshita). И да, этот сериал, как и предыдущий, тоже будет выходить в нескольких версиях, включая +18.

Щизука Коминами, студентка колледжа и тихая интровертка, приходит на групповое свидание, но с трудом вписывается в атмосферу, пока с ней не заговаривает красивая старшекурсница по имени Рё. В результате пара уходит со свидания вместе, и Щизука решает переночевать в доме новой подруги, но там происходит неожиданное: Рё целует Щизуку и укладывает её на постель. Поначалу Щизука думает, что её новая прекрасная знакомая – просто активная лесбиянка, но вскоре обнаруживает внезапную правду: Рё оказывается переодетым в женскую одежду парнем.

Авторы
Режиссёр Мицутака Нощитани
Сценарий Казухиро Тода
Студия Magic Bus
 
 
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Видео Под юбкой скрывался зверь (Skirt no Naka wa Kedamono Deshita)
 28 январяЛысые монахи тоже хотят любви 5 апреля«Жаркая ночь вместе с монахом…» — 01 11 марта«Жаркая ночь вместе с монахом…» — авторы и сэйю
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