Анонс аниме «Под юбкой скрывался зверь»

Похоже, что авторы противоестественного эксперимента по выпуску на телевидении обрезанного честного хентая «Жаркая ночь вместе с монахом…» оказались довольны результатом. Поэтому уже со 2 июля нас ждёт новый сериал по другой манге того же автора «Под юбкой скрывался зверь» (Skirt no Naka wa Kedamono Deshita). И да, этот сериал, как и предыдущий, тоже будет выходить в нескольких версиях, включая +18.

Щизука Коминами, студентка колледжа и тихая интровертка, приходит на групповое свидание, но с трудом вписывается в атмосферу, пока с ней не заговаривает красивая старшекурсница по имени Рё. В результате пара уходит со свидания вместе, и Щизука решает переночевать в доме новой подруги, но там происходит неожиданное: Рё целует Щизуку и укладывает её на постель. Поначалу Щизука думает, что её новая прекрасная знакомая – просто активная лесбиянка, но вскоре обнаруживает внезапную правду: Рё оказывается переодетым в женскую одежду парнем.