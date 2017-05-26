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Far Cry 5 — дата выхода, трейлеры и детали

Издательство Ubisoft обнародовало первые детали Far Cry 5: дату выхода, завязку сюжета, студию-разработчика и некоторые геймплейные фишки. Так что давайте по порядку.

Дата выхода Far Cry 5 — 27 февраля 2018 года. Список платформ предсказуем: PC, PS4 и Xbox One.

Сюжет: «Главный герой прибывает в вымышленный округ Хоуп штата Монтана и начинает свой путь в качестве помощника шерифа. Очень скоро он понимает, что в округе не всё гладко: в течение нескольких лет над регионом пытается установить контроль секта религиозных фанатиков, так называемый Проект „Врата Эдема“. Игроки оказываются втянуты в нешуточное противостояние, в ходе которого им предстоит расстроить тщательно проработанные планы „эдемщиков“ и пробудить в жителях волю к борьбе за освобождение округа Хоуп».

Что же касается геймплея, то тут создатели из Ubisoft Montreal не обещают ничего революционного, ограничиваясь развитием идей из прошлых частей (и, кажется, Ghost Recon Wildlands). Видов транспорта станет ещё больше: тут вам и маслкары, и катера, и самолёты. Причём последние точно не будут лишь средством перемещения по большой карте — в игру добавили воздушные перестрелки. В бою герою помогут не только приручённые животные, но и обширный список доступных наёмников, а если проходить сюжет в гордом одиночестве окажется слишком сложно или скучно, то на выручку придёт режим кооперативного прохождения для двух человек.

А ещё в Far Cry 5 появится редактор карт с богатым функционалом, но подробности о нём Ubisoft обещает раскрыть позднее. Пока же мы завершим эту новость подборкой промо-артов и четырьмя трейлерами, объединёнными в одно видео:

 
 
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Промо-арт игры Far Cry 5
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Галерея Видео Far Cry 5
 17 маяUbisoft походя анонсировало Far Cry 5 и The Crew 2 23 маяFar Cry 5 — тизеры 24 маяFar Cry 5 — обложка
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Подкасты
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