Первые сборы «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в России

№ Фильм Сборы (рубли) ± К-т Всего

1 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 217 000 000 1239 240 000 000

2 Чужой: Завет

Alien: Covenant Alien: Covenant 10 096 111 −80,7% 1121 307 379 763

3 Меч короля Артура

King Arthur: Legend of the Sword King Arthur: Legend of the Sword 7 942 000 −64,5% 996 576 843 307

4 Трио в перьях

Richard the Stork Richard the Stork 4 505 920 +139,2% 1122 43 647 367

5 Стражи галактики. Часть 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2 Guardians of the Galaxy Vol. 2 3 900 000 −66,1% 819 1 433 600 000

6 Большой

3 200 000 −49,6% 527 181 100 000

7 Прочь

Get Out Get Out 259 508 −84,2% 206 94 250 625

Первый день сборов фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в России принёс 217 млн рублей (240 млн с учётом превью-показов). Нешуточное достижение по части лучших стартовых дней. В отечественном прокате это четвёртый результат. На первом месте «Отряд самоубийц» (254 млн), на втором — «Железный человек 3» (249,3 млн), а на третьем — «Кредо убийцы» (236,4 млн). К тому же экранизация марвеловского комикса и кино по мотивам видеоигры начали прокат в выходной день, что тоже способствовало более высоким сборам.

Рынок ждёт, что пятая часть пиратского франчайза поставит новый рекорд за лучший первый уик-энд, сейчас он принадлежит «Дэдпулу» с 882 млн. Одна только Россия в настроении выдать более 900 млн, а вместе с СНГ дело может обернуться миллиардом.

«Пираты Карибского моря: На странных берега» в 2011 году за первые пять дней заработали больше 700 млн рублей (753 с учётом СНГ) и 1,69 млрд всего (1,7 млрд с СНГ).