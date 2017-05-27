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Первые сборы «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в России

Первый день сборов фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в России принёс 217 млн рублей (240 млн с учётом превью-показов). Нешуточное достижение по части лучших стартовых дней. В отечественном прокате это четвёртый результат. На первом месте «Отряд самоубийц» (254 млн), на втором — «Железный человек 3» (249,3 млн), а на третьем — «Кредо убийцы» (236,4 млн). К тому же экранизация марвеловского комикса и кино по мотивам видеоигры начали прокат в выходной день, что тоже способствовало более высоким сборам.

Рынок ждёт, что пятая часть пиратского франчайза поставит новый рекорд за лучший первый уик-энд, сейчас он принадлежит «Дэдпулу» с 882 млн. Одна только Россия в настроении выдать более 900 млн, а вместе с СНГ дело может обернуться миллиардом.

«Пираты Карибского моря: На странных берега» в 2011 году за первые пять дней заработали больше 700 млн рублей (753 с учётом СНГ) и 1,69 млрд всего (1,7 млрд с СНГ).

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