Первые сборы «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в России

- №ФильмСборы (рубли)±К-тВсего
- 1Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales217 000 0001239240 000 000
- 2Чужой: Завет
Alien: Covenant10 096 111−80,7%1121307 379 763
- 3Меч короля Артура
King Arthur: Legend of the Sword7 942 000−64,5%996576 843 307
- 4Трио в перьях
Richard the Stork4 505 920+139,2%112243 647 367
- 5Стражи галактики. Часть 2
Guardians of the Galaxy Vol. 23 900 000−66,1%8191 433 600 000
- 63 200 000−49,6%527181 100 000
- 7Прочь
Get Out259 508−84,2%20694 250 625
Первый день сборов фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» в России принёс 217 млн рублей (240 млн с учётом превью-показов). Нешуточное достижение по части лучших стартовых дней. В отечественном прокате это четвёртый результат. На первом месте «Отряд самоубийц» (254 млн), на втором — «Железный человек 3» (249,3 млн), а на третьем — «Кредо убийцы» (236,4 млн). К тому же экранизация марвеловского комикса и кино по мотивам видеоигры начали прокат в выходной день, что тоже способствовало более высоким сборам.
Рынок ждёт, что пятая часть пиратского франчайза поставит новый рекорд за лучший первый уик-энд, сейчас он принадлежит «Дэдпулу» с 882 млн. Одна только Россия в настроении выдать более 900 млн, а вместе с СНГ дело может обернуться миллиардом.
«Пираты Карибского моря: На странных берега» в 2011 году за первые пять дней заработали больше 700 млн рублей (753 с учётом СНГ) и 1,69 млрд всего (1,7 млрд с СНГ).