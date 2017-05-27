Братья Андреасяны ушли из студии Enjoy Movies

В начале недели стало известно, что Братья Ворнерасяны покинули компанию Enjoy Movies. Об этом сообщил продюсер Гевонд Андреасян. По его мнению:

Компания добилась больших высот, оказавшись в списке лидеров кинопроизводства в России. За семь лет наши фильмы много раз оказывались на вершинах кинопроката, достойно представляли Россию в прокате Китая и даже оказывались в программе Сандэнса и Торонто. Это были прекрасные семь лет.

Последствия этих прекрасных семи лет предстоит расхлёбывать продюсеру и партнёру Владимиру Полякову, которого оставили на борту тонущего корабля в компании «особой благодарности» за поддержку на этом пути.

Разумеется, Гевонд признал, что были разочарования, но успехов, конечно, было больше. Собственно, именно из-за переизбытка успехов Андреасяны уходят развивать свою другую компанию — «Большое кино». Так сказать, собрались сходить по-большому.

Завистники сразу предложат версию, что заляпанный постоянными победами бренд Enjoy Movies стал чересчур токсичным. Если, к примеру, искать инвестеров под крышей Enjoy, то люди с деньгами просто будут разбегаться (из-за адской истории яростных достижений). Конченные хейтеры добавят, что мистер Поляков, устав от слишком крутых вершин кинопроката, мог попросить Гевонда и Сарика выйти погулять.

Короче говоря, эта Enjoy Movies сломалась! Тащите новую.