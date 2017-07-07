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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Экранизация балета «Лебединое озеро» без балета

Фелисити Джонс («Изгой-один») сыграет главную роль в безымянном фильме по мотивам классического балета «Лебединое озеро».

Лука Гуаданьино («Большой всплеск») режиссирует кино по сценарию Кристины Лорен Андерсон. Отличительная черта проекта — полное отсутствие танцев, один лишь сказочный сюжет.

Сюжет балета рассказывает историю Одетты — девушки, превращённой Злым Волшебником в Белого лебедя. Проклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, который до этого ни разу не влюблялся. Принц Зигрфрид втюривается в главную героиню и предлагает прищучить вредного мага, но тот должен жить, иначе Одетта навсегда останется птицей. Тогда Зигфрид организовывает бал, чтобы сделать Одетте предложение, но Злой Волшебник подсылает ему свою дочь Одиллию, которая в образе Чёрного лебедя обольщает принца. Короче говоре, ничего хорошего из всей этой затеи не получается.

Ну и не можем не вспомнить кино режиссёра Даррена Аронофски «Чёрный лебедь» с Натали Портман и Милой Кунис. Там точно есть балет (и даже больше).

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