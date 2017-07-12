Квентин Тарантино снимает кино про Чарльза Мэнсона?

Сегодня все резко заподозрили режиссёра Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки») в разработке нового проекта. The Hollywood Reporter каким-то образом узнал, что Квентин готовит кино про убийства, совершённые группой Чарльза Мэнсона.

В 1969 году Мэнсон приказал своим четырём последователям напасть на жителей одного дома в Лос-Анджелесе, где, как он полагал, находится музыкальный продюсер, который не проникся музыкальным гением Чарльза. В результате нападения погибли пять человек, включая беременную актрису Шэрон Тейт (в тот момент она была женой кинодела Романа Полански). Сейчас Мэнсон отбывает пожизненное в тюрьме.

С какого именно угла мистер Тарантино собирается осветить эту тему пока совершенно непонятно. Якобы Квентин пишет сценарий и планирует срежиссировать фильм, Харви и Боб Вайнштейны продюсируют и уже начали искать потенциальных дистрибьюторов.

К концу лета сценарий будет закончен и его отправят избранным актёрам — Брэду Питту, Дженнифер Лоуренс и Марго Робби. Разумеется, какая-то роль перепадёт и Сэму Л. Джексону.

Вряд ли съёмки начнутся в этом году.