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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Квентин Тарантино снимает кино про Чарльза Мэнсона?

Сегодня все резко заподозрили режиссёра Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки») в разработке нового проекта. The Hollywood Reporter каким-то образом узнал, что Квентин готовит кино про убийства, совершённые группой Чарльза Мэнсона.

В 1969 году Мэнсон приказал своим четырём последователям напасть на жителей одного дома в Лос-Анджелесе, где, как он полагал, находится музыкальный продюсер, который не проникся музыкальным гением Чарльза. В результате нападения погибли пять человек, включая беременную актрису Шэрон Тейт (в тот момент она была женой кинодела Романа Полански). Сейчас Мэнсон отбывает пожизненное в тюрьме.

С какого именно угла мистер Тарантино собирается осветить эту тему пока совершенно непонятно. Якобы Квентин пишет сценарий и планирует срежиссировать фильм, Харви и Боб Вайнштейны продюсируют и уже начали искать потенциальных дистрибьюторов.

К концу лета сценарий будет закончен и его отправят избранным актёрам — Брэду Питту, Дженнифер Лоуренс и Марго Робби. Разумеется, какая-то роль перепадёт и Сэму Л. Джексону.

Вряд ли съёмки начнутся в этом году.

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 13 августа 2015 годаТрейлер фильма «Омерзительная восьмёрка» (с русскими субтитрами) 22 января 2014 годаКвентин Тарантино меняет планы
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