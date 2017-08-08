Студия Guerrilla Games и издательство Sony объявили точную дату выхода Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — дополнения к их недавнему блокбастеру с открытым миром и средневековыми луками, способными убивать робо-динозавров. А ещё они выложили новый ролик, но длится тот всего 15 секунд, так что интересного свежего контента, не показанного во время E3-анонса, ждать от него точно не следует.

Тем не менее, дата выхода Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — 7 ноября. Стоить дополнение будет $ 20 (15 для подписчиков PlayStation Plus). Других подробностей разработчики, к сожалению, почти не раскрыли, но что в доселе невиданной локации нас ждут новые тайны и новые роботы — это точно.

Оригинальная Horizon Zero Dawn вышла 1 марта, продалась тиражом свыше 3,4 миллиона копий уже к июню, удостоилась Ложки дёгтя в двух частях на нашем сайте, ну и просто стала одной из лучших новых игр последних лет.