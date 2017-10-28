 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Лучшее аниме лета 2017 — голосование Картину «Сделано в Америке» не покажут в кинотеатрах «Синема Парка» и «Формулы кино» Публика против лутбоксов Новые игры октября 2017: South Park: The Fractured But Whole, Super Mario Odyssey, Wolfenstein II и другие
ИГРЫ
 
Первоисточники: steamcommunity.comsteamcommunity.com Прямая ссылка на новость:

Steam добавляет подарочные сертификаты и обновляет систему кураторов

Steam, наш любимый магазин по продаже цифровых копий PC-игр, вводит несколько занятных изменений и дополнений в свой интерфейс.

Во-первых, теперь друзьям можно дарить не только конкретные игры, но и подарочные сертификаты разной ценности, чтобы люди сами решали, на что тратить полученные средства. Одно досадно: покупать сертификаты за деньги, уже лежащие в Steam-кошельке, вам не позволят — Valve явно не хочет давать наживающимся на карточках мошенникам ещё больше свободы.

Во-вторых, в стадию бета-теста перешла новая версия системы кураторов Steam. Она должна стать куда полезнее и для игроков, и для разработчиков, и для самих кураторов. Первые смогут лучше видеть, что, как и почему рекомендуют товарищи, на которых они подписаны — советы будут появляться на большем числе страниц магазина, а любители делать видеообзоры смогут добавлять к рекомендациям свои ролики. Вторые получат возможность направлять свои игры напрямую кураторам, тем самым избегая потенциальных обманщиков, притворяющихся именитыми журналистами и выпрашивающих ревью-коды у ничего не подозревающих инди-команд. Третьим изрядно расширят доступный функционал: о возможности встраивать ролики и получать игры уже было сказано, но, помимо этого, кураторы смогут персонализировать свои страницы и создавать подборки рекомендаций типа «10 лучших одиночных игр, которые плохо продались и тем самым поспособствовали засилью микротранзакций».

Пока неизвестно, когда обновлённая система кураторов Steam выйдет из бета-теста, но есть надежда, что она действительно вдохнёт в неплохую идею новую жизнь.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Макс Стил» — международный трейлер
 
Кино Бокс-офис США за 7–9 августа (2015)
 
Сериалы «Доктор Кто» — трейлер десятого сезона
 
Кино Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня»
 
Кино «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика