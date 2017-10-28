Steam добавляет подарочные сертификаты и обновляет систему кураторов

Steam, наш любимый магазин по продаже цифровых копий PC-игр, вводит несколько занятных изменений и дополнений в свой интерфейс.

Во-первых, теперь друзьям можно дарить не только конкретные игры, но и подарочные сертификаты разной ценности, чтобы люди сами решали, на что тратить полученные средства. Одно досадно: покупать сертификаты за деньги, уже лежащие в Steam-кошельке, вам не позволят — Valve явно не хочет давать наживающимся на карточках мошенникам ещё больше свободы.

Во-вторых, в стадию бета-теста перешла новая версия системы кураторов Steam. Она должна стать куда полезнее и для игроков, и для разработчиков, и для самих кураторов. Первые смогут лучше видеть, что, как и почему рекомендуют товарищи, на которых они подписаны — советы будут появляться на большем числе страниц магазина, а любители делать видеообзоры смогут добавлять к рекомендациям свои ролики. Вторые получат возможность направлять свои игры напрямую кураторам, тем самым избегая потенциальных обманщиков, притворяющихся именитыми журналистами и выпрашивающих ревью-коды у ничего не подозревающих инди-команд. Третьим изрядно расширят доступный функционал: о возможности встраивать ролики и получать игры уже было сказано, но, помимо этого, кураторы смогут персонализировать свои страницы и создавать подборки рекомендаций типа «10 лучших одиночных игр, которые плохо продались и тем самым поспособствовали засилью микротранзакций».

Пока неизвестно, когда обновлённая система кураторов Steam выйдет из бета-теста, но есть надежда, что она действительно вдохнёт в неплохую идею новую жизнь.