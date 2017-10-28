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Animal Crossing: Pocket Camp — новая мобильная игра от Nintendo

На днях издательство Nintendo презентовало свой следующий проект для мобильных платформ — Animal Crossing: Pocket Camp. Игра, как несложно понять из названия, является спин-оффом очень популярной серии Animal Crossing, делавшей примерно то, что делают «фермочки» в Facebook, задолго до появления этого поджанра условно-бесплатных игр.

В Animal Crossing: Pocket Camp предложат обустраивать собственный лагерь: выполнять задания человекоподобных зверушек, собирать ингредиенты для производства мебели, покупать новые шмотки, красить автомобиль, ну и так далее. А поскольку перед нами первая условно-бесплатная часть франчайза, то покупать мебель и ей подобное позволят не только за внутриигровую валюту, но и за реал.

Выйти Animal Crossing: Pocket Camp должна где-то в ноябре, но уже сейчас пользователи Android могут скачать её из австралийского Google Play.

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Animal Crossing: Pocket Camp (Android, iOS)
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