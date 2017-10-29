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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:

Papers, Please — трейлер короткометражной экранизации

В 2013 году Лукас Поуп, один из разработчиков первых двух частей Uncharted, выпустил свою первую независимую игру — Papers, Please. Проект доказал всему миру, что интересный геймплей можно построить на основе чего угодно — даже такой рутинной работы, как проверка документов на границе. А ещё эта игра оказалась на удивление атмосферной, жестокой и трогательной — чем и вдохновила выходящую в этом году короткометражную экранизацию. Русскую экранизацию, снял которую режиссёр Никита Ордынский.

В сентябре представители «КГ-Портала» побывали на съёмках фильма и поведали об этом опыте в соответствующих подкастах. Но сейчас важнее другое: у фильма появился заслуживающий внимания финальный трейлер:

 
 
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Видео Papers, Please (PC)
 6 сентября 2013 годаРецензия на игру Papers, Please 21 сентябряНоль кадров в секунду. Выпуск 179: Скандалы. Оценки. Судаков
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