Papers, Please — трейлер короткометражной экранизации

В 2013 году Лукас Поуп, один из разработчиков первых двух частей Uncharted, выпустил свою первую независимую игру — Papers, Please. Проект доказал всему миру, что интересный геймплей можно построить на основе чего угодно — даже такой рутинной работы, как проверка документов на границе. А ещё эта игра оказалась на удивление атмосферной, жестокой и трогательной — чем и вдохновила выходящую в этом году короткометражную экранизацию. Русскую экранизацию, снял которую режиссёр Никита Ордынский.

В сентябре представители «КГ-Портала» побывали на съёмках фильма и поведали об этом опыте в соответствующих подкастах. Но сейчас важнее другое: у фильма появился заслуживающий внимания финальный трейлер: