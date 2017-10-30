Paris Games Week 2017 — конференция Sony в прямом эфире

E3 отгремела, TGS отстрелялась, а сегодня пропустившая Gamescom Sony проведёт последнюю в этом году конференцию — европейскую, которая пройдёт в рамках специально организованного издателем мероприятия Paris Games Week 2017. Сама конференция начнётся в 19:00 по московскому времени, и мы, как водится, будем смотреть и комментировать её в прямом эфире. Первые анонсы, однако, будут объявлены ещё на пре-шоу, стартующем в 18:00, так что если вам не терпится узнать о семи играх, не заслуживших полноценного анонса на сцене, то начинать смотреть трансляцию Sony рекомендуется уже тогда. Сделать это можно на русскоязычном YouTube-канале издателя. Или на англоязычном. Или вообще на Twitch.

Главное, не забудьте запустить нашу трансляцию, когда она начнётся где-то в районе 19:00. Смотреть и обсуждать её можно будет на YouTube-канале, через Twitch или группу во «Вконтакте», а подбодрить стримеров рублём — по ссылке. Ну или можно остаться и смотреть стрим прямо тут: