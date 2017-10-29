«Атака на Титана» — компиляции второго сезона и дата выхода третьего

Новости из стана франчайза «Атака на Титана»: во-первых, третий телесезон стартует в июле 2018-го (в отличие от первого и второго, которые начинались в апреле) и уже обзавёлся промо-артом, во-вторых, 13 января в японский прокат выйдет фильм-компиляция второго сезона (и, возможно, это будет оптимальный способ с ним познакомиться, учитывая, что минимум два эпизода там просто не нужны) под названием «Атака на Титана: Рёв пробуждения» (Shingeki no Kyojin: Kakusei no Hōkō). И у него даже есть первый трейлер (осторожно, спойлеры второго сезона!):

Промо-арт «Атаки на Титана 3»: