Новости аниме — лучшее за неделю

«Банановая рыба» — анонс экранизации культовой сёдзё-манги — сёнен-ай с сюжетом — это всё равно сёнен-ай.
Очередной «последний фильм» Хаяо Миядзаки получил название — мэтру всё не сидится на пенсии.
«Звук тетивы» — анонс — сладкие мальчики от KioAni.
«Лес фортепиано» — анонс аниме про рояль в кустах — серьёзная история про любовь к музыке (и рояль в кустах).
«Кулак Голубого Неба: Регенезиз» — анонс — спин-офф «Кулака Полярной Звезды» получит новую экранизацию.
«Годзилла: Планета кайдзю» — второй трейлер — Годзилла крушит передовую технику людишек.
Самые продаваемые ранобэ сентября 2017 года — «Искусство меча Online» опять впереди.
«Алкогольные посиделки» — сэйю — девчонки предпочитают пивасик, винишко и коктейльчики.
«Виолетта Эвергарден» — трейлер — сладкие девочки от KioAni. Правда, механические.
«Атака на Титана» — компиляции второго сезона и дата выхода третьего — ещё один повод ждать лета.