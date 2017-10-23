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«Виолетта Эвергарден» — трейлер

Великая война, разделившая континент Телесис на Север и Юг, закончилась четыре года назад, наступила эпоха мира. Виолетта Эвергарден — девушка, ранее известная как «оружие», — оставила поле боя, чтобы начать новую жизнь, и поступила на работу в почтовую службу. Здесь огромное впечатление на неё произвели автозапоминающие куклы, которые переносят мысли людей и переводят их в слова. И теперь в качестве одной из них Виолетта отправляется в путешествие, где сталкивается с разнообразными человеческими эмоциями и различными формами любви. Но есть у неё и собственная цель: однажды во время войны Виолетта услышала от самого дорогого для неё человека некие слова, которые не может ни забыть, ни понять. И в ходе своего путешествия она надеется постичь их смысл.

 
 
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Подкасты
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