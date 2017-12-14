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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Номинанты SAG Awards 2018 в области телевидения

Объявлены номинанты на ежегодную, 24-ю премию Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards). Лидерами по количеству заявок на награды стали, как и в прошлом году, потоковый сервис Netflix и премиальный кабельный канал HBO. Победителей торжественно объявят 21 января.

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

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 12 декабряНоминанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы 8 декабряОбъявлены номинанты на премию WGA Awards 2018
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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