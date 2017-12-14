Номинанты SAG Awards 2018 в области телевидения

Объявлены номинанты на ежегодную, 24-ю премию Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards). Лидерами по количеству заявок на награды стали, как и в прошлом году, потоковый сервис Netflix и премиальный кабельный канал HBO. Победителей торжественно объявят 21 января.
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Лора Дерн, «Большая маленькая ложь» (HBO)
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь» (HBO)
- Джессика Лэнг, «Вражда» (FX)
- Сьюзен Сарандон, «Вражда» (FX)
- Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь» (HBO)
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Бенедикт Камбербэтч, «Шерлок» (BBC One)
- Джефф Дэниелс, «Безбожник» (Netflix)
- Роберт Дениро, «Лжец, Великий и Ужасный» (HBO)
- Джеффри Раш, «Гений» (National Geographic)
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь» (HBO)
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Милли Бобби Браун, «Очень странные дела» (Netflix)
- Клэр Фой, «Корона» (Netflix)
- Лора Линни, «Озарк» (Netflix)
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки» (Hulu)
- Робин Райт, «Карточный домик» (Netflix)
Лучший актёр (драматический сериал):
- Джейсон Бейтман, «Озарк», (Netlfix)
- Стерлинг К. Браун, «Это мы» (NBC)
- Питер Динклейдж, «Игра престолов» (HBO)
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела» (Netflix)
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу» (AMC)
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Узо Адуба, «Оранжевый — хит сезона» (Netflix)
- Элисон Бри, «Блеск» (Netflix)
- Джейн Фонда, «Грейс и Фрэнки», (Netflix)
- Джулия Луис-Дрейфус, «Вице-президент» (HBO)
- Лили Томлин, «Грейс и Фрэнки» (Netflix)
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Энтони Андерсон, «Черноватый» (ABC)
- Азиз Ансари, «Мастер на все руки» (Netflix)
- Ларри Дэвид, «Умерь свой энтузиазм» (HBO)
- Шон Хейс, «Уилл и Грейс » (NBC)
- Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники» (Showtime)
- Марк Марон, «Блеск» (Netflix)
Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):
- «Корона», (Netflix)
- «Игра престолов», (HBO)
- «Рассказ служанки», (Hulu)
- «Очень странные дела», (Netflix)
- «Это мы», (NBC)
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
- «Черноватый», (ABC)
- «Умерь свой энтузиазм», (HBO)
- «Блеск», (Netflix)
- «Оранжевый — хит сезона», (Netflix)
- «Вице-президент», (HBO)
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
- «Игра престолов», (HBO)
- «Блеск», (Netflix)
- «Родина», (Showtime)
- «Очень странные дела», (Netflix)
- «Ходячие мертвецы», (AMC)