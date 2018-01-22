Сценарий пилотного эпизода «Ведьмака» завершён

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У шоураннера «Ведьмака» есть для вас кое-какие новости — в своём твиттере Лорен Шмидт Хиссрич прозрачно намекнула на окончание работы над сценарием пилотного эпизода будущего сериала.

Об экранизации Netflix одноимённой книжной серии Анджея Сапковского стало известно в мае, а Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») заступила на пост в декабре, около месяца потратив на текст первой серии. По логике вещей, относительно скоро стоит ждать первых новостей о кастинге.

Культовая фэнтези-сага повествует об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату.

Автор литературного первоисточника числится креативным консультантом проекта. Снявший все открывающие видеоролики к трилогии игр «Ведьмак» Томаш Багиньский выступает одним из режиссёров сериала и его исполнительным продюсером наравне со Шмидт Хиссрич, Яреком Савко, Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном. Производством займутся Netflix и польская студия Platige Image.