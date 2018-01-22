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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
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Сценарий пилотного эпизода «Ведьмака» завершён

У шоураннера «Ведьмака» есть для вас кое-какие новости — в своём твиттере Лорен Шмидт Хиссрич прозрачно намекнула на окончание работы над сценарием пилотного эпизода будущего сериала.

Об экранизации Netflix одноимённой книжной серии Анджея Сапковского стало известно в мае, а Шмидт Хиссрич («Сорвиголова») заступила на пост в декабре, около месяца потратив на текст первой серии. По логике вещей, относительно скоро стоит ждать первых новостей о кастинге.

Культовая фэнтези-сага повествует об охотнике за монстрами Геральте из Ривии, странствующем по миру в поисках заказов на чудовищ, которых он берётся убивать за соответствующую плату.

Автор литературного первоисточника числится креативным консультантом проекта. Снявший все открывающие видеоролики к трилогии игр «Ведьмак» Томаш Багиньский выступает одним из режиссёров сериала и его исполнительным продюсером наравне со Шмидт Хиссрич, Яреком Савко, Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном. Производством займутся Netflix и польская студия Platige Image.

24 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
 
RydelWilson
Лучший комментарий
+28

А можно сделать ход конем и назначить неграми нильфгаардцев. Их все равно черными называют.
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