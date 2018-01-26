За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав третьего сезона супергеройского боевика «Сорвиголова» пополнила Джоанн Уолли («Борджиа», «Волчий зал»). Съёмки продолжения совместного проекта Marvel и Netflix стартовали в декабре.

Сюжетные детали последующей истории о Мэтте Мёрдоке (Чарли Кокс) — уличном мстителе и адвокате — не разглашаются, но известно, что её события будут развиваться после произошедшего в кроссовере «Защитники». Уже ясно, что сценарий третьего сезона во многом вдохновлён известной сюжетной аркой из комиксов, которая носит название Born Again.

Посему нетрудно догадаться, кого именно сыграет Джоанн Уолли, — актрисе достался персонаж по имени Мэгги Мёрдок, мать Мэттью и монахиня в том самом монастыре, куда с многочисленными ранениями угодил Сорвиголова в финале «Защитников».

В сериале задействованы Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел и другие.

Шоураннером третьего сезона выступает Эрик Олесон («Человек в высоком замке»). Исполнительными продюсерами наряду с Олесоном значатся Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производство курируют Marvel TV и ABC Studios. Проект обещает вернуться на экраны в этом году.