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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джон Малкович — русский миллиардер

Джон Малкович («РЭД», «Череп и кости») примкнул к касту третьего сезона финансовой драмы «Миллиарды» от кабельного канала Showtime. Однажды сыграв русского криминального авторитета Тэдди КГБ в фильме «Шулера» тех же авторов, он вновь берётся за роль нашего соотечественника.

Два года зрители наблюдали за непримиримой враждой нью-йоркских финансовых воротил — владельца хедж-фонда Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора США Чака Роадса (Пол Джаматти). Теперь же, помимо попыток извести друг друга, им предстоит бороться с общим врагом — новыми могущественными силами.

А Малкович как раз сыграет в этом сезоне русского миллиардера с простым русским именем Григор Андолов. Подробностей о персонаже пока не поступало.

Помимо Льюиса, Джаматти и Малковича в сериале снимаются Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад и другие. Соавторы «Тринадцати друзей Оушена» Брайан Коппельман и Дэвид Левин выступают шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами проекта в сотрудничестве с финансовым журналистом Эндрю Россом Соркином.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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