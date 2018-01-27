Джон Малкович — русский миллиардер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Джон Малкович («РЭД», «Череп и кости») примкнул к касту третьего сезона финансовой драмы «Миллиарды» от кабельного канала Showtime. Однажды сыграв русского криминального авторитета Тэдди КГБ в фильме «Шулера» тех же авторов, он вновь берётся за роль нашего соотечественника.

Два года зрители наблюдали за непримиримой враждой нью-йоркских финансовых воротил — владельца хедж-фонда Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора США Чака Роадса (Пол Джаматти). Теперь же, помимо попыток извести друг друга, им предстоит бороться с общим врагом — новыми могущественными силами.

А Малкович как раз сыграет в этом сезоне русского миллиардера с простым русским именем Григор Андолов. Подробностей о персонаже пока не поступало.

Помимо Льюиса, Джаматти и Малковича в сериале снимаются Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад и другие. Соавторы «Тринадцати друзей Оушена» Брайан Коппельман и Дэвид Левин выступают шоураннерами, исполнительными продюсерами и сценаристами проекта в сотрудничестве с финансовым журналистом Эндрю Россом Соркином.