Торонто слезам не верит

Озвучим-ка состав реюниона, чтобы вы осознавали размах этой фансервисной махины. Брайан Ли О’Мэлли — создатель комиксов о Скотте Пилигриме и вечный спутник его медийных приключений — на правах шоураннера и сценариста. Эдгар Райт — режиссёр провалившейся в прокате, но впоследствии ставшей культовой экранизации комиксов О’Мэлли — в должности продюсера (одного из многих). Практически весь актёрский состав фильма Райта — на озвучке. Anamanaguchi — музыкальный коллектив, написавший чиптюн-саундтрек к не менее многострадальной и не менее культовой, чем народно любимая киношка Райта, видеоигровой адаптации бумажного «Пилигрима» — заведуют звукорежиссёрским кабинетом. Спонсирует производство аниме-сериала Netflix, а непосредственно анимацией занимается студия Science SARU, которой некогда руководил мастер психоделического визуального экстаза Масааки Юаса.



Недурно, да?



Закономерно было ожидать мультик, захимиченный, как триггерящий феромон, для ненасытных фанатов. Ну что же, приятно осознавать, что ожидания в итоге обрушились вообще у всех. Причём не только у поклонников пилигримианы, которым вместо пересказа знакомой истории дали нечто совершенно иное, более зрелое и рассудительное, но и у скептиков, считавших, что постмодернистским бедламом, вырастающем из другого постмодернистского бедлама, в наши дни никого не удивишь. Ещё как удивишь! Для саги о канадском раздолбае, что противостоит Лиге злых бывших своей новой горячей подружки, бедлам, то есть состояние крайнего хаоса, является ведущим нарративным и стилистическим инструментом.



Один из слоганов экранизации от Райта — An epic of epic epicness — отлично описывает то, что вам предстоит увидеть в сериале от Netflix. Как и комикс-первоисточник, как и лента 2010-го, как и все прочие результаты интеллектуальной деятельности, составляющие франшизу «Скотт Пилигрим против Кошельков своих фэнов», нетфликсовский мультсериал ставит своей целью, казалось бы, непосильное «запихнуть культурный ДНК сразу нескольких поколений в ограниченное по продолжительности аудиовизуальное произведение».

Многочисленные отсылки на видеогейминг и кино, комиксовая эстетика во всём, что зритель видит глазами, и гранжевый выхлоп там, где нужно слышать ушами. Игры с пространствами в пределах и за пределами приставки «мета» не закончились — они только начинаются! Ну а приметы времени, когда рисовался комикс О’Мэлли и снимался фильм Райта, претерпевают неизбежный апдейт: теперь Рамона Флауэрс развозит по Торонто посылки с DVD-дисками не той прокатной компании, что прежде. И в сериале есть много других подобных «не таких, как прежде» мелочей, двигающих до дыр затёртый сеттинг в новое русло. Как минимум — навстречу новой повестке и обновлённым законам миропорядка, как максимум — прочь от уже использованных сценариев и нравоучений. Вроде бы и хочется сказать, что теперь всё по-серьёзному и по-взрослому, но и не получится отрицать того, что инфантилизм в «Скотте Пилигриме» всё ещё правит бал и всё ещё греет душу.



Первое, чем «Скотт Пилигрим жмёт на газ» удивит, так это тем, как первый же эпизод шоу старательно воссоздаёт события комикса О’Мэлли и, соответственно, знаковые штришки из киноленты Райта. Но не успевает зритель сказать себе что-то вроде «опять двадцать пять!», как на экране случается нечто такое, что вообще никак не соотносится со всем тем, что вы видели ранее в рамках пилигримианы. Приходит осознание: нам в кислотно-пиксельной обёртке и под звуки «перегруженной» электрогитары подсунули не просто прошитого, а вообще абсолютно другого Скотта Пилигрима. Всё тот же магический реализм, помноженный на стёбную супергероику с добавлением сладчайшего гиковского сиропа, знакомые герои, говорящие знакомыми голосами, те же рисованные мордашки, что радовали посетителей американских комикс-шопов в нулевые… Однако узнаваемые внешние характеристики никак не вяжутся с перелопаченным содержанием.



«Скотт Пилигрим жмёт на газ» — это, как «Монти Пайтон» завещали, Something Completely Different. Это драйвовая история (и мы не хотим её спойлерить даже на полшишечки), а точнее, набор историй, которые мечутся между детективом и сай-фаем про путешествия во времени, между ромкомом и производственной лентой про создание голливудского блокбастера, между чертами аниме (коим мультсериал по факту и «по прописке» является) и чертами современного западного фансервисного мультфильма, в который, это заметно и это ощущается, вбухано много сил и денег.



Так же, как аниме — не столько язык анимации, сколько один из множества её диалектов, так же и «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — не столько покорный последователь старой идеи, сколько яркое и запоминающееся выражении идеи совсем иного порядка. Первоисточники культовых и заслуженно обожаемых произведений можно чествовать и почитать, можно периодически почитывать, а порой можно и даже нужно капитально перечитывать, перепрочитывать и перезагружать.



Так вот, готовы поздравить и нас (кто уже успел сие великолепие заценить), и вас (кто ещё этого не сделал и пришёл в Интернет читать рецензии в поисках ответа на вопрос «а стоят ли того плюс-минус четыре часа моей жизни?»). С чем именно поздравить? А с тем, что рефреш (очень справный и очень уместный) у старины Скотта Пилигрима не просто случился, а очень даже удался. Редкий случай, когда задача качественного эстетического обслуживания угодила и в стремление больших шишек заработать деньжат на громкой франшизе, и желание влюблённых в своё дело авторов замутить что-то классное. Что-то для зрителя, а не для совета директоров или надрессированной фокус-группы. Не факт, что высокое или «на все времена», но однозначно богоугодное и достойное.