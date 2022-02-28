Новые сериалы 28 февраля — 6 марта: «Наш флаг означает смерть» и другие новинки

Среди заметных многосерийных новинок на неделе сплошь проекты с изрядной примесью юмора. В списке новых сериалов в первые дни весны отметились пиратская приключенческая комедия «Наш флаг означает смерть» от HBO Max, анимационная антология по миру «Пацанов», а также юмористический ужастик «Сияющая долина» с Кортни Кокс и Грегом Киннером. Меж тем на видеосервис Paramount+ со вторым сезоном возвращается космофантастика «Звёздный путь: Пикар».
Понедельник, 28 февраля
комедия
В ролях Памела Адлон, Селия Имри, Ханна Аллигуд, Майки Мэдисон, Оливия Эдвард
Создатель Памела Адлон, Луис С.К.
Сэм — мать-одиночка, воспитывающая троих дочерей, а ещё актриса, берущаяся за маленькие и незначительные роли, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Скучать без дела главной героине не приходится, однако забота о детях и постоянные подработки не мешают Сэм уделять время посиделкам с друзьями и свиданиям.
Среда, 2 марта
фантастика, драма
В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон
Создатель Кэролайн Дрис
Третий сезон завершится тринадцатой серией Are We Having Fun Yet? Телеканал The CW пока не сообщал о продлении сериала на четвёртый сезон.
боевик, приключенческий, фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Седьмой сезон сумасшествия завершится тринадцатым эпизодом Knocked Down, Knocked Up. Восьмой сезон пока официально не объявлен.
Четверг, 3 марта
комедия, исторический, приключенческий
В ролях Рис Дарби, Тайка Вайтити, Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо
Создатель Дэвид Дженкинс
Сюжет сериала представляет собой свободнейшую интерпретацию похождений Стида Бонета — аристократа, которому настолько опостылела жизнь привилегированного богача, что он подался в пираты, но так и не растерял своих благородных манер. В своих приключениях главный герой повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей — знаменитого капитана Чёрную Бороду.
Тайка Вайтити и компания представляют вниманию зрителей свежую абсурдистскую комедию с пиратскими приключениями и забавными персонажами, и некоторые из них созданы на основе реальных исторических личностей.
фантастика, приключенческий
В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл
Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман
Бывший капитан Звёздного флота Жан-Люк Пикар давно оставил свой пост и отправился на заслуженный отдых заниматься виноделием в фамильном поместье. Но у судьбы на Пикара свои планы, и умудрённому годами главному герою предстоит новая миссия, от исхода которой зависят жизни миллионов.
Пятница, 4 марта
мультфильм, комедия
В ролях Грей Гриффин, Бен Шварц, Энтони Старр, Крис Диамантопулос, Сет Роген, Саймон Пегг
Проект представляет собой серию не связанных между собой анимационный короткометражек, каждая из которых погрузит зрителей в доселе невиданные глубины вселенной «Пацанов».
Сумасшедший, кровавый, не знающих границ в жестокости мир «Пацанов» теперь и в анимационном варианте с обилием известных актёров на озвучке.
Воскресенье, 6 февраля
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
В центре сюжета Клэр Бичем Рэндалл, служившая медсестрой в действующей армии во время Второй мировой войны. По непонятным причинам молодая женщина перемещается из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война, и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.
комедия, ужастик
В ролях Кортни Кокс, Грег Киннер, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Мира Сорвино, Меррин Данжи
В центре истории — неблагополучная семья, переехавшая из мегаполиса в маленький городок и поселившаяся в доме, где когда-то произошли жуткие зверства. Но никто не замечает ничего необычного, кроме матери семейства, в которую пытается вселиться сам дьявол.
Кортни Кокс, недавно отметившись в продолжении культового «Крика», снова окунается в мир ужасов — на этот раз мистических. Нас ждут как минимум одержимость и призраки.
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