Новые сериалы 28 февраля — 6 марта: «Наш флаг означает смерть» и другие новинки

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HBO Max

Сюжет сериала представляет собой свободнейшую интерпретацию похождений Стида Бонета — аристократа, которому настолько опостылела жизнь привилегированного богача, что он подался в пираты, но так и не растерял своих благородных манер. В своих приключениях главный герой повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей — знаменитого капитана Чёрную Бороду.

Тайка Вайтити и компания представляют вниманию зрителей свежую абсурдистскую комедию с пиратскими приключениями и забавными персонажами, и некоторые из них созданы на основе реальных исторических личностей.