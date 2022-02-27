Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 февраля

Постеры ключевых персонажей экранизации Halo. No Halo for white men.

Лирик Росс сыграет в сериале «Железное сердце» о духовной наследнице Тони Старка. Подростковая фантастика продолжает формировать свой каст.

Стивен Амелл ответил Джону Сине на оскорбление Стрелы в «Миротворце». Обиделся, но виду не подаёт.

Милош Бикович изменяет Оксане Акиньшиной в трейлере кровавого триллера «The Тёлки». И как он за это поплатится, начнём узнавать уже на этой неделе.

Бэтмена и Киборга вырезали из финала «Миротворца» Джеймса Ганна. Зато Чудо-женщина и Супермен на месте (фото со съёмок).

Космодрама «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф закрыта на втором сезоне. Актриса попрощалась с аудиторией от имени Нико.