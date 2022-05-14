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Первоисточник: twinfinite.net Прямая ссылка на новость:

Арт Alan Wake 2 и другие новости по франчайзу

Источник: Remedy Entertainment

Студия Remedy Entertainment поделилась рядом новостей относительно своего франчайза Alan Wake, вторая часть которого сейчас как раз находится в разработке. Новостей не всегда положительных, увы.

  • Alan Wake Remastered до сих пор не окупил средства, затраченные на него Epic Games. Remedy Entertainment, думается, не особо страдает — плата EGS за эксклюзивность может неплохо скрасить отсутствие процентов с продаж. Но по пути это значит, что ремастер не снискал особой популярности и на консолях.

  • У него, впрочем, будет ещё один шанс найти свою аудиторию: Alan Wake Remastered готовят к релизу на Switch в конце года (на Хэллоуин?..).

  • Команда разработчиков Alan Wake 2 пока не планирует отвлекаться на создание трейлеров и прочих PR-материалов, так что в обозримом будущем новой информации о долгожданном сиквеле фанатам не видать. Только арт:

Промо-арт игры Alan Wake 2 Промо-арт игры Alan Wake 2
  • Сериал по Alan Wake всё ещё находится в разработке, и у него даже появился дом: канал AMC.
Теги
Alan Wake 2Remedy Entertainment
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