Арт Alan Wake 2 и другие новости по франчайзу

Студия Remedy Entertainment поделилась рядом новостей относительно своего франчайза Alan Wake, вторая часть которого сейчас как раз находится в разработке. Новостей не всегда положительных, увы.

Alan Wake Remastered до сих пор не окупил средства, затраченные на него Epic Games. Remedy Entertainment, думается, не особо страдает — плата EGS за эксклюзивность может неплохо скрасить отсутствие процентов с продаж. Но по пути это значит, что ремастер не снискал особой популярности и на консолях.

У него, впрочем, будет ещё один шанс найти свою аудиторию: Alan Wake Remastered готовят к релизу на Switch в конце года (на Хэллоуин?..).