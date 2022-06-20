Новые сериалы недели: Мистер Бин против шмеля и ресторанная комедия со звездой «Бесстыдников»

В центре внимания — два новых многосерийных проекта: чистая комедия и комедия с основательной примесью драмы. На кабельном канале FX выходит драмеди «Медведь» о ресторанном бизнесе, а стриминговый сервис Netflix презентует комедию Роуэна Аткинсона «Человек против пчелы». На том же видеосервисе на неделе выходит третий эпизод популярной фантастики «Академия Амбрелла».
Вторник, 21 июня
боевик, фэнтези, триллер
В ролях Тейлор Хиксон, Амалия Хольм, Эшли Николь Уильямс, Джессика Саттон, Деметрия Маккинни
Создатель Элиот Лоуренс
Речь пойдёт об альтернативной реальности, где в XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной напастью.
Среда, 22 июня
драма, фантастика
В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер
Создатель Джереми Слэйтер
Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.
фантастика
В ролях Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Индира Варма, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон
Первый сезон приключений мастера-джедая завершится шестым эпизодом. Дальнейшая судьба сериала пока неизвестна.
Четверг, 23 июня
комедия
В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон
Создатель Кристофер Сторер
Молодой шеф-повар Кармен Берцатто вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик, где торгуют сэндвичами.
Сюжет о вынужденном возвращении к истокам достаточно популярен, потому что семейные истории — вещь универсальная. А ещё это сериал о еде и людях, которые умеют её готовить. Это отдельный плюс.
драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер
В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон
Создатель Анна Фрике
Второй сезон драмы Джареда Падалеки завершится двадцатым эпизодом Something's Missing. В марте телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.
Пятница, 24 июня
комедия
В ролях Роуэн Аткинсон, Дэниэл Фирн, Айша Кала, Чиззи Акудолу, Джин Лу, Тони Маккарти
Главный герой присматривает за роскошным поместьем, которое становится настоящим полем битвы между человеком и шмелём.
Роуэн Аткинсон презентует свой свежий комедийный проект. В центре повествования пусть и не Мистер Бин, но персонаж, его напоминающий. Главным злодеем выступает вредный пушистый шмель. Даже и не знаешь, за кого в этом противостоянии болеть.
Воскресенье, 26 июня
драма, триллер, фантастика
В ролях Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон
Создатель Джонатан Нолан, Лиза Джой
Сюжет рассказывает о недалёком будущем, в котором громадную популярность у публики завоевали роботизированные тематические парки отдыха и развлечений. При помощи современнейших технологий они имитируют популярные исторические периоды. Посетители выбирают любимую эпоху и принимают активное участие в аттракционе. Статистами в парках служат андроиды, почти неотличимые от живых людей. Но техника — вещь капризная. Однажды в компьютерной системе происходит сбой, и роботы начинают убивать посетителей.
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