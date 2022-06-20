Новые сериалы недели: Мистер Бин против шмеля и ресторанная комедия со звездой «Бесстыдников»

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Hulu

Молодой шеф-повар Кармен Берцатто вынужден оставить мир изысканной кухни, чтобы вернуться в родной Чикаго, где ему предстоит возглавить семейный бизнес — магазинчик, где торгуют сэндвичами.

Сюжет о вынужденном возвращении к истокам достаточно популярен, потому что семейные истории — вещь универсальная. А ещё это сериал о еде и людях, которые умеют её готовить. Это отдельный плюс.