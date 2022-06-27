Новые сериалы недели: Крис Пратт и Антуан Фукуа представляют триллер «Список смертников»

Сезон 4

«Первый»

Мажор больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнёром Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнаёт, что у него давно есть дочь, и именно он — отец Сони. В этот момент мир Мажора перевернулся, он решает стать другом для 9-летней девочки, но его настигает прошлое, и в опасности оказываются все, кто когда-либо был рядом с Игорем Соколовским.