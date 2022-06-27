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Новые сериалы недели: Крис Пратт и Антуан Фукуа представляют триллер «Список смертников»

Источник: Amazon

На неделе ожидается всего одна заметная многосерийная премьера — стриминговый сервис Amazon выкатит полный первый сезон экшен-триллера «Список смертников» от Антуана Фукуа с Крисом Праттом в главной роли. Netflix покажет два финальных эпизода «Очень странных дел». На Hulu меж тем стартует второй сезон детективной комедии «Убийства в одном здании» со Стивом Мартином, Селиной Гомес и Мартином Шортом. А для отечественной публики наши сериалоделы приберегли четвёртого «Мажора» с Павлом Прилучным.

Вторник, 28 июня

 
Сезон2
Hulu
Убийства в одном здании Only Murders in the Building

комедия, детектив

В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Аарон Домингес, Эми Райан, Джеки Хоффман

Великим умам Стива Мартина, Дэна Фогельмана и Джона Хоффмана пришла в голову идея комедийного детектива на века. «Убийства в одном здании» — это история трёх незнакомцев, разделяющих одержимость друг друга реальными историями преступлений, которые внезапно оказываются в центре одной из них. Когда в их престижном жилом комплексе на Верхнем Ист-Сайде случается ужасная смерть, эта троица подозревает убийство и подключает свои обширные знания в этой области, чтобы выяснить правду. Чтобы задокументировать дело, они записывают собственный подкаст и вскоре обнаруживают, что убийца может жить среди них.

Видео

 
Конец сезона2
The CW
Супермен и Лоис Superman & Lois

боевик, драма, приключенческий

В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллоr, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики

Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг

Пятнадцатый эпизод Waiting for Superman станет заключительным для второго сезона сериала. В марте телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.

Видео

Среда, 29 июня

 
Конец сезона8
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключенческий, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

Восьмой сезон супергероики завершится двадцатой серией под названием Negative, Part Two. В марте телеканал The CW гарантировал проекту девятый сезон.

Видео

Пятница, 1 июля

 
Премьера+
Amazon
Список смертников The Terminal List

триллер, боевик, драма

В ролях Крис Пратт, Тейлор Китч, Джай Кортни, Райли Кио, Констанс Ву, Джей Ди Пардо

Взвод морпеха Джеймса Риса при выполнении тайной операции попал в засаду и был уничтожен. Рис — единственный выживший — возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся, а последующие события вынуждают его взяться за собственное расследование и поверить в существование тайного заговора вокруг провалившейся спецоперации.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Очень странные дела Stranger Things

драма, мистика

В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин

Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер

На дворе 1985 год, Хоукинс, штат Индиана, лето в самом разгаре. Школа позади, в городе открылся новейший торговый центр, а ребятишки из Хоукинса на пороге взросления. Любовь расцветает и усложняет отношения в команде, поэтому друзьям предстоит решить, как, взрослея, не отдалиться друг от друга. Между тем опасность нарастает. Городу угрожают старые и новые враги, напоминая Одиннадцатой и её друзьям: зло не дремлет — оно эволюционирует. Дабы выжить, ребята должны сплотиться и помнить, что дружба всегда сильнее страха.

Видео

Пятница, 3 июня

 
Конец сезона1
Showtime
Человек, который упал на Землю The Man Who Fell to Earth

драма, фантастика

В ролях Чиветель Эджиофор, Наоми Харрис, Джимми Симпсон, Роб Делани, Кейт Малгрю, Билл Найи

Создатель Алекс Куртцман, Дженни Люмет

Первый сезон фантастической драмы завершится десятой серией The Man Who Sold The World. Кабельный канал Showtime пока не решил, что делать с проектом дальше.

Видео

 
Сезон4
«Первый»
Мажор

драма, детектив

В ролях Павел Прилучный, Карина Разумовская, Виталия Корниенко, Любовь Толкалина, Дмитрий Шевченко, Любовь Аксёнова

Мажор больше не служит в полиции, а работает с бывшим конкурентом и нынешним партнёром Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях — так происходит до тех пор, пока он случайно не узнаёт, что у него давно есть дочь, и именно он — отец Сони. В этот момент мир Мажора перевернулся, он решает стать другом для 9-летней девочки, но его настигает прошлое, и в опасности оказываются все, кто когда-либо был рядом с Игорем Соколовским.

Видео

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