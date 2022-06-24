«Мажор 4» с Павлом Прилучным ворвётся на ваши экраны в июле

Для всех, кого интересовала судьба популярного отечественного сериала «Мажор», подоспели хорошие новости. Проект, не подававший признаков жизни с декабря 2021-го (тогда рекламных мощностей хватило только на постер), разжился трейлером восьмисерийного четвёртого сезона и даже датой его выхода. Свежие эпизоды начнут выходить 2 июля.

События продолжения разворачиваются спустя девять лет после трагического финала третьего сезона, где в перестрелке погибла коллега и возлюбленная главного героя Вика Родионова (Карина Разумовская). Мажор Игорь Соколовский (Павел Прилучный) ушёл из полиции и прожигает жизнь в пьянках-гулянках, пока не узнаёт, что Соня — дочь Вики — вообще-то и его дочь тоже.

В четвёртом сезоне также снимаются Виталия Корниенко, Любовь Толкалина, Дмитрий Шевченко, Любовь Аксёнова, Владимир Селезнёв, Карина Разумовская, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Павел Чинарёв, Дана Абызова и Игорь Жижикин.

Продолжение срежиссировал Нурбек Эген, а за сценарий отвечают Сергей Калужанов и Олег Маловичко. Проектом занимается продюсерская студия Александра Цекало «СРЕДА».