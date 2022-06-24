 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
У шутера Witchfire от авторов Painkiller наконец появился новый трейлер Знакомьтесь с «Воробьями» из третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео) Эльза Патаки готова принять на себя все ракеты мира на постере экшена «Перехватчик» Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 мая КГ играет: Ori and the Will of the Wisps, часть 6
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
604
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Натан Филлион впервые прокомментировал ситуацию вокруг Джосса Уидона

Источник: 20th Television

Большой приятель Джосса Уидона ещё со времён «Светлячка» Натан Филлион до сих пор публично не комментировал скандал вокруг продюсера, завертевшийся с подачи Рэя Фишера ещё два года назад. Однако, судя по всему, ему было что сказать — актёр по-прежнему поддерживает Уидона и отзывается о нём исключительно положительно. Более того, он готов поработать с ним снова — дерзость, достойная Малькольма Рейнольдса.

Я прочитал статью, и там нигде ни разу не упоминается «Светлячок». У меня был совершенно другой опыт с этим человеком. Он забавный, самоуничижительный, невероятно талантливый и, может быть, немного затравленный. Я бы поработал с ним снова без раздумий.

Раньше в поддержку Уидона высказывался другой его коллега по «Светлячку» Алан Тьюдик, однако, если верить одному из сценаристов сериала, уже тогда всё было не так гладко.

Тем не менее, скандал, которому, как казалось, нет конца, давно утих, а Рэй Фишер окончательно исчез с радаров. Возможно, у Уидона даже есть шанс  — пример Деппа заразителен.

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

43Сценарист «Светлячка» поддержал обвинения в адрес Джоса Уидона: «Он заставлял женщин рыдать» 8Морена Баккарин провалила пробы в «Мстителей» Джосса Уидона 68Джосса Уидона обвинили в изощрённом издевательстве над сценаристкой «Светлячка» 36Джосс Уидон ответил на все обвинения актёров «Лиги справедливости» 32Джосс Уидон хотел заменить Чёрную вдову Осой в «Мстителях». И в этой роли видел Зои Дешанель

Тоже интересно

0Четвёртый сезон «Мандалорца» уже в работе 0Самые продаваемые серии ранобэ в Японии за первую половину 2022 года 9Режиссёр «Лунного рыцаря» ответил актёру «Шан-Чи» на критику Итана Хоука и рассказал об альтернативной концовке сериала 11Великий инквизитор Руперт Френд и мастер-джедай Юэн Макгрегор на свежих кадрах «Оби-Вана Кеноби» 1Оптимус Прайм и стальные звери на свежих промо «Трансформеров: Восхождения звероботов»

Далее на КГ

2
«Назад в кино» — «Евротур» (Eurotrip, 2004)
 6
Тор толкает торжественную речь Стражам галактики и сборный-разборный Мьёльнир в руках женщины (видео)
 2
Боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом сможет легко конкурировать с супергероическими фильмами
 4
Великая Байкерская Орда и война двух тиранов в описании сюжета приквела «Безумного Макса»
 3
Косметика для настройки сложности и другие детали Final Fantasy XVI
 0
Геймплей и дата выхода A Plague Tale: Requiem
 0
Xenoblade Chronicles 3 получает новый трейлер и сезонный пропуск
 5
Реклама обновлённой PS Plus предлагает стать всем и сразу
 2
Юдзи Нака подтвердил, что удалённую из Sonic Origins музыку писал Майкл Джексон
 6
Почти порно — шоураннер «Пацанов» описывает оргию в Herogasm
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 427: Тень сомнения
 
 
+ЕВА
 
 
2Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
 
3ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru