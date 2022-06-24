Натан Филлион впервые прокомментировал ситуацию вокруг Джосса Уидона

Большой приятель Джосса Уидона ещё со времён «Светлячка» Натан Филлион до сих пор публично не комментировал скандал вокруг продюсера, завертевшийся с подачи Рэя Фишера ещё два года назад. Однако, судя по всему, ему было что сказать — актёр по-прежнему поддерживает Уидона и отзывается о нём исключительно положительно. Более того, он готов поработать с ним снова — дерзость, достойная Малькольма Рейнольдса.

Я прочитал статью, и там нигде ни разу не упоминается «Светлячок». У меня был совершенно другой опыт с этим человеком. Он забавный, самоуничижительный, невероятно талантливый и, может быть, немного затравленный. Я бы поработал с ним снова без раздумий.

Раньше в поддержку Уидона высказывался другой его коллега по «Светлячку» Алан Тьюдик, однако, если верить одному из сценаристов сериала, уже тогда всё было не так гладко.

Тем не менее, скандал, которому, как казалось, нет конца, давно утих, а Рэй Фишер окончательно исчез с радаров. Возможно, у Уидона даже есть шанс — пример Деппа заразителен.