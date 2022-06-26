Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 июня

Генетик Серебряков возрождает человечество в трейлере научной фантастики «Наследие». Выходит откровенно так себе.

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