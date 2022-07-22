«Мой пацан» — феноменальный Джон Бойега феноменально похвалил «Оби-Вана Кеноби»

Главный герой сиквелов «Звёздных войн» Джон Бойега посмотрел «Оби-Вана Кеноби» и поделился с изданием The Wrap своим авторитетным мнением. Это так прекрасно, что мы просто процитируем:

Я смотрел все сериалы (по «Звёздным войнам» на Disney+)! В первый же день, как они выходили… «Оби-Ван Кеноби» мне очень понравился. Было классно, рад был увидеть Юэна. Рад был увидеть, ну знаете, нашего пацана Энакина, — точнее, моего пацана Энакина, моего пацана, снова в деле. Ему добавили нюансов, больше истории — для меня это было просто феноменально! Джон Бойега, главный источник влаги на Татуине

Актёр буквально вырос на трилогии приквелов, да ещё сыграл в продолжении, и, видимо, может себе позволить. Правда, любимым фильмом о далёкой-далёкой галактике Бойега считает «Возвращение джедая» — смесь драмы, комедии и эвоков, где характеры Люка Скайуокера и его друзей раскрываются в полной мере. Если четвёртый и пятый эпизоды показаны глазами дроидов R2-D2 and C-3PO, то в шестом Люк наконец становится самым топовым джедаем на районе, и это ваще круто, говорит артист.

Мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» вернул Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена к ролям Оби-Вана и Дарта Вейдера. Бойега снялся в трёх фильмах космосаги: «Звёздные войны: Пробуждение Силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход». Сериалы Disney+ пока пронесло.