 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Крутая экипировка Хищника и его мужественный силуэт на свежих кадрах экшен-триллера «Добыча» Не благодарите (а подпишитесь)! Netflix возвращает Кэмерон Диаз Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд меряются мускулами на фото со съёмок «Лиги справедливости Зака Снайдера» «Любовь и голуби» плюс «Звёздные войны»: «Кибердеревня» станет сериалом КГ играет: Игровой коллаж № 85
1
СЕРИАЛЫ
295
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

«Мой пацан» — феноменальный Джон Бойега феноменально похвалил «Оби-Вана Кеноби»

Источник: Disney+ / Lucasfilm

Главный герой сиквелов «Звёздных войн» Джон Бойега посмотрел «Оби-Вана Кеноби» и поделился с изданием The Wrap своим авторитетным мнением. Это так прекрасно, что мы просто процитируем:

Я смотрел все сериалы (по «Звёздным войнам» на Disney+)! В первый же день, как они выходили… «Оби-Ван Кеноби» мне очень понравился. Было классно, рад был увидеть Юэна. Рад был увидеть, ну знаете, нашего пацана Энакина, — точнее, моего пацана Энакина, моего пацана, снова в деле. Ему добавили нюансов, больше истории — для меня это было просто феноменально!

 
Джон Бойега, главный источник влаги на Татуине

Актёр буквально вырос на трилогии приквелов, да ещё сыграл в продолжении, и, видимо, может себе позволить. Правда, любимым фильмом о далёкой-далёкой галактике Бойега считает «Возвращение джедая» — смесь драмы, комедии и эвоков, где характеры Люка Скайуокера и его друзей раскрываются в полной мере. Если четвёртый и пятый эпизоды показаны глазами дроидов R2-D2 and C-3PO, то в шестом Люк наконец становится самым топовым джедаем на районе, и это ваще круто, говорит артист.

Мини-сериал «Оби-Ван Кеноби» вернул Юэна Макгрегора и Хейдена Кристенсена к ролям Оби-Вана и Дарта Вейдера. Бойега снялся в трёх фильмах космосаги: «Звёздные войны: Пробуждение Силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход». Сериалы Disney+ пока пронесло.

Теги
Джон БойегаЮэн Макгрегор
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8Дарт Вейдер и компания на постерах «Оби-Вана Кеноби» 13«Оби-Ван Кеноби» — новый рекордсмен видеосервиса Disney+ 23Расизм! Звезду сериала «Оби-Ван Кеноби» затравили в сети 19«Оби-Ван Кеноби» — обсуждаем премьеру сериала 18Дарт Вейдер одобряет! Хейден Кристенсен признался, что ему очень нравится трилогия сиквелов 5Новые сериалы недели: Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен вновь скрестят световые мечи в «Оби-Ване Кеноби»

Тоже интересно

4«Приключения Паддингтона 3» вернут мишку в перуанские леса 46Катаклизм в Средиземье — вышел свежий тизер эпика «Властелин колец. Кольца власти» 14Камео года! Шарлиз Терон рассказала о своём появлении в «Докторе Стрэндже 2» и «Пацанах» 12Новые фильмы 23–29 мая 2022 года: «Мой папа-вождь», «Эскортницы» и другие новинки кино 0«Песнь ночных сов» — персонажный тизер Сэри Кикё, «соперницы» главной героини

Далее на КГ

3
Похоже, в сеть слили 11 минут геймплея The Last of Us Part I
 20
Натуральное волшебство! Крис Пайн и компания героев в трейлере фэнтези «Подземелье драконов»
 1
Флоренс Пью бросает вызов мужскому мироустройству Криса Пайна в новом трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»
 4
В это сложно поверить, но одного «Аватара» всё-таки перенесли
 0
Hard West II уже в августе отправит вас в погоню за демоническим поездом
 0
Ubisoft закрыла целую пачку новых игр: от Splinter Cell до Ghost Recon
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
 11
Задумчивый Киану Ривз при свечах на первом кадре из экшена «Джон Уик 4»
 1
КГ играет: Демо-парад ретро-шутеров
 1
Пересказ 1 сезона Игра Престолов. Краткий и смешной
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 525: «Чёрный телефон», «Базз Лайтер», пиратство в кинотеатрах
 
1Ноль кадров в секунду – 431: Жопоцентричный дизайн
 
 
1ЕВА
 
 
15Телеовощи – 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 524: Третий «Мир Юрского периода» и женский киберспорт
 
0Ноль кадров в секунду – 430: Гроб в крышку
 
 
1ЕВА – 485: Падение по воскресеньям
 
1Телеовощи – 452: Старый зануда и кампания
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
10Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru