Первый взгляд на Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в фильме по мотивам реального суда (трейлер)

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, развлекавший нас на протяжении нескольких недель, так увлёк киноматографистов, что по его мотивам тут же сняли фильм. Телефильм, если быть точнее, что, конечно, многое объясняет. Hot Take: The Depp/Heard Trial от Tubi выйдет уже завтра, 30 сентября. Снимали, надо понимать, очень быстро — суд завершился только в начале июня, — так что качество конечного продукта не должно вас удивить.

Джонни Деппа сыграл не в меру моложавый Марк Гапка, а Эмбер Хёрд — актриса Меган Дэвис. Срежиссировала фильм Сара Ломан по сценарию Гая Николаччи.