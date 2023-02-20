 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Хёнджин и Виви из Loona подали в суд на Blockberry Creative Новая обложка комикса про Чужого от Marvel намекает на самый уникальный гибрид ксеноморфа и человека «Пацаны» не остановятся на четвёртом сезоне С Найтвингом произошло то, чего фанаты ждали давно Злой Брюс Уэйн — Майкл Китон на свежем кадре из «Флэша»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
258

«Супермен и Лоис» возвращаются с третьим сезоном в марте (трейлер)

Многосерийный Супермен Тайлер Хэклин спешит утешить всех поклонников персонажа, до сих пор оплакивающих дважды похороненную киношную ипостась героя. Мол, версии Генри Кавилла вы, ребята, может, и лишились, но есть же я! Канал The CW выкатил главные промо-материалы третьего сезона «Супермена и Лоис».

Свежие эпизоды фантастически семейной экшен-драмы о Кларке Кенте (Хеклин), его супруге Лоис Лейн (Битси Таллок) и их сыновьях Джордане (Алекс Гарфин) и Джонатане (Майкл Бишоп) стартуют 14 марта.

И постер:

Постеры сериала «Супермен и Лоис»
Теги
ВидеоСупермен и Лоис
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

6Матёрый Кастиэль и готэмская шпана на свежих постерах «Рыцарей Готэма» 5Это финал: Барри Аллен и его команда на свежем постере сериала «Флэш» 6Стивен Амелл рассказал о возвращении Стрелы в финале «Флэша»

Тоже интересно

7Marvel так не поступает: Кевин Смит похвалил Джеймса Ганна за общение с поклонниками DC 32Критики опустили рейтинг «Человека-муравья 3» до «гнилого» 9Тимоти Олифант на первом кадре продолжения драмы «Правосудие» 7Секси-парочка: Ана де Армас и Крис Эванс на первых промо экшен-ромкома «Призрак» 11Телеовощи. Выпуск 482: И зашуршали бороды

Далее на КГ

3
Элли и её прошлое — вышел трейлер седьмого эпизода триллера «Одни из нас»
 2
«Кровь и сокровища» закрыты на втором сезоне
 0
Комиксы на русском: обзор «Призрачного Гонщика» Джейсона Аарона от «Комильфо»
 2
«Восстание зловещих мертвецов» будет самой продолжительной частью серии
 0
КГ играет: Atomic Heart
 0
До премьеры третьего сезона аниме «О моём перерождении в слизь» ещё больше года
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 0
Universal экранизирует комикс про старого шпиона от сценариста «Стрелы»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 13–19 февраля
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 февраля
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Издательство DC анонсировало новую серию про Миротворца
 
Игры КГ играет: Them and Us, часть 3
 
Сложные отношения Чхве Йены в новом клипе Love War
 
Кино Дилемма Гвен Стейси в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»: убила Питера Паркера и её отец ведёт расследование (фото)
 
Кино Важнейшее событие в киновселенной Marvel произойдёт в «Человеке-муравье и Осе 3» (фото)
 
Кино Важные и влажные: Джейк Джилленхол и Коннор Макгрегор на съёмках ремейка «Домa у дороги» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 484: Счастье с презервативом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 555: «Мира», Уитни Хьюстон, возвращение форсажной семьи и старого Бэтмена
 
3Ноль кадров в секунду – 461: Хогвартский дилдак
 
3ЕВА – 516: Диалектика гаремников по Льву
 
2Телеовощи – 483: Доктор Декстер
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 554: «Крушение», «Вавилон» Дэмьена Шазелла, фильм про Простоквашино, план Джеймса Ганна
 
5Ноль кадров в секунду – 460: Гоги выспался
 
1ЕВА – 515: Самый учёный аниме-подкаст
 
11Телеовощи – 482: И зашуршали бороды
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 553: «М3ГАН», «Нападение на Рио Браво», «Что за люди», номинанты на «Оскар-2023»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru