«Супермен и Лоис» возвращаются с третьим сезоном в марте (трейлер)

Многосерийный Супермен Тайлер Хэклин спешит утешить всех поклонников персонажа, до сих пор оплакивающих дважды похороненную киношную ипостась героя. Мол, версии Генри Кавилла вы, ребята, может, и лишились, но есть же я! Канал The CW выкатил главные промо-материалы третьего сезона «Супермена и Лоис».

Свежие эпизоды фантастически семейной экшен-драмы о Кларке Кенте (Хеклин), его супруге Лоис Лейн (Битси Таллок) и их сыновьях Джордане (Алекс Гарфин) и Джонатане (Майкл Бишоп) стартуют 14 марта.

И постер: