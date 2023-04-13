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Как звезда «Американской истории ужасов» спасла Педро Паскаля от голодной смерти

Источник: NBC

Жизнь Педро Паскаля должна стать той самой вдохновляющей историей успеха для всех начинающих актёров. Это сейчас, в свои 48 лет, он успел снялся в «Игре престолов», «Мандалорце» и «Чудо-женщине: 1984»,а теперь зарабатывает по $ 600 тысяч за эпизод «Одних из нас». Но по молодости у него всё было далеко не так радужно.

Близкая подруга актёра, Сара Полсон («Американская история ужасов», «Американская история преступлений»), с которой они знакомы последние 30 лет, рассказала, что время от времени подкидывала ему деньжат — тому не хватало даже на еду.

Он уже говорил об этом публично, но бывали времена, когда я отдавала ему свои суточные, чтобы он мог прокормить себя.

Ты просто хочешь, чтобы он преуспел. По мне, это признак большой кинозвезды. Я готова, чтобы он перенял бразды правления у парней из романтических комедий прошлого, как Брюс Уиллис или Мел Гибсон. Он может это всё. Давайте снимем с ним ремейки «Крепкого орешка» или «Смертельного оружия».

Нынешних фанатов Паскаля актриса называет психопатичными: «Каждый хочет урвать кусочек от него». Собственно, так оно и есть — Педро Паскаля все любят и ласково зовут «распутным папочкой» (slutty daddy), причём с подачи самого актёра.

Теги
Одни из насИгра престолов
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